Обновление Android 16 привело к сбоям в работе смартфонов: что с этим делать

Компания Google выпустила бета-версию обновления Android 16 QPR3 Beta 2 для Pixel 6, в котором наблюдается ряд проблем.

Google опубликовала длинный список исправлений, в частности по проблеме случайного сбоя приложений Microsoft в предыдущих версиях Android. Однако некоторые пользователи сообщили, что проблема все еще существует, пишет Android Authority.

Некоторые пользователи жалуются, что на их смартфонах внезапно аварийно завершают работу определенные программы Microsoft. Кроме программ Microsoft Office, часть людей сообщила о проблемах с Microsoft Launcher на Android.

Например, пользователь Reddit под ником bertildator рассказал, что приложения продолжают работать в его личном профиле, но аварийно завершают работу при загрузке в рабочем профиле. Другие же говорят, что программы продолжают аварийно завершать работу независимо от аккаунта.

Как отмечают в издании, хотя Google признала проблему, в течение последних нескольких недель не было обновлений, которые бы устранили самые распространенные сбои. Пока неизвестно, сколько времени понадобится компании на это.

"Более срочным решением может быть возвращение к стабильной версии Android 16. Хотя, к счастью, это больше не приведет к потере данных, вам, возможно, придется обратиться к администратору вашего устройства, чтобы получить разрешения", — добавили эксперты портала.

