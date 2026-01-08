Популярные телефоны стали работать медленнее после обновления: что теперь делать

Пользователи смартфонов Pixel 10 и Pixel 9 столкнулись с проблемами после обновления cистемы Google Play, которое стало доступно 5 января.

Они жалуются на медленную загрузку, черный экран и сбой Pixel Launcher при первом перезапуске устройства, после этого телефоны работают в обычном режиме, передает сайт 9toGoogle.

Системное обновление Google Play обещает внедрить новые меры безопасности и повысить стабильность работы, его размер составляет 15 МБ. Других подробностей об изменениях в сообщении нет. Большинство пользователей Pixel используют системное обновление Google Play от 1 ноября 2025 года, и после установки нового дата не меняется.

В случае с Pixel 10 Pro экран оставался черным после завершения загрузки обновления, хотя пользователи ощущали тактильную отдачу при длительном нажатии кнопки питания. Устройство возобновило нормальную работу при подключении к источнику питания. Кроме того, помогла перезагрузка телефона — для этого нужно зажать кнопку питания примерно на 30 секунд.

После перезапуска Pixel Launcher не загрузился полностью и демонстрировал только обои, не было даже строки состояния. Однако нажатие кнопки питания позволило вызвать меню и перезагрузить систему. После этого проблем не возникало.

На Pixel 10 Pro Fold и других устройствах серии Pixel 9 процесс перезагрузки занимал немного больше времени, чем обычно, но других очевидных проблем не наблюдалось.

Как пишет портал Android Сentral, в декабре тоже наблюдались проблемы с обновлением операционной системы на Pixel 10. Многие люди жаловались в социальных сетях на мерцание экрана в режиме Always On Display, во время беспроводной зарядки, обновления часов и даже при разблокировке телефона.

Были также жалобы на быстрый разряд аккумулятора и сбои приложений, многие из них зависали, останавливались на заставке или переставали отвечать. Простые методы устранения неполадок оказались неэффективными, но к середине декабря Google выпустила экстренное обновление, которое исправило некоторые проблемы.

Ранее владельцы телефонов Pixel жаловались на функции ИИ. По их мнению, Google сделала слишком большой акцент на "умных" функциях, особенно на полноэкранный интерфейс искусственного интеллекта и требования к редактированию фото.