Популярні телефони стали працювати повільніше після оновлення: що тепер робити

Користувачі смартфонів Pixel 10 і Pixel 9 зіткнулися з проблемами після оновлення системи Google Play, яке стало доступним 5 січня.

Вони скаржаться на повільне завантаження, чорний екран і збій Pixel Launcher під час першого перезапуску пристрою, після цього телефони працюють у звичайному режимі, передає сайт 9toGoogle.

Системне оновлення Google Play обіцяє впровадити нові заходи безпеки та підвищити стабільність роботи, його розмір становить 15 МБ. Інших подробиць про зміни в повідомленні немає. Більшість користувачів Pixel використовують системне оновлення Google Play від 1 листопада 2025 року, і після встановлення нового дата не змінюється.

У випадку з Pixel 10 Pro екран залишався чорним після завершення завантаження оновлення, хоча користувачі відчували тактильну віддачу при тривалому натисканні кнопки живлення. Пристрій відновив нормальну роботу при підключенні до джерела живлення. Крім того, допомогло перезавантаження телефону — для цього потрібно затиснути кнопку живлення приблизно на 30 секунд.

Після перезапуску Pixel Launcher не завантажився повністю і демонстрував лише шпалери, не було навіть рядка стану. Однак натискання кнопки живлення дало змогу викликати меню та перезавантажити систему. Після цього проблем не виникало.

На Pixel 10 Pro Fold та інших пристроях серії Pixel 9 процес перезавантаження займав трохи більше часу, ніж зазвичай, але інших очевидних проблем не спостерігалося.

Як пише портал Android Сentral, у грудні теж спостерігалися проблеми з оновленням операційної системи на Pixel 10. Багато людей скаржилися в соціальних мережах на мерехтіння екрана в режимі Always On Display, під час бездротового заряджання, оновлення годинника і навіть під час розблокування телефону.

Були також скарги на швидкий розряд акумулятора і збої додатків, багато з них зависали, зупинялися на заставці або переставали відповідати. Прості методи усунення неполадок виявилися неефективними, але до середини грудня Google випустила екстрене оновлення, яке виправило деякі проблеми.

Раніше власники телефонів Pixel скаржилися на функції ШІ. На їхню думку, Google зробила надто великий акцент на "розумних" функціях, особливо на повноекранному інтерфейсі штучного інтелекту та вимогах до редагування фото.