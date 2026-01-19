Не обновляйте свой компьютер в январе: ПК перестали выключаться из-за странной ошибки
Обновление безопасности для Windows 11 за январь 2026 года содержит баг, который не позволяет пользователям выключать свои системы или переводить их в режим глубокого сна.
Проблема касается только устройств с включенной функцией безопасного запуска, использующих версии Windows 11 Enterprise и IoT, отмечает Microsoft, отмечает Microsoft.
Сообщается, что после нажатия кнопки "Выключить" или "Перевести в режим глубокого сна" компьютер перезагружается вместо выполнения ожидаемого действия. Эта ошибка появилась после установки KB5073455.Важно
Как отмечает PhoneArena, многие пользователи предпочитают метод принудительного выключения, удерживая физическую кнопку питания, пока компьютер не выключится. Однако метод с использованием командной строки, является гораздо более безопасным.
Пока не будет выпущено постоянное исправление, эксперты рекомендуют выключать ПК следующим образом:
- откройте меню "Пуск", введите cmd в строку поиска и нажмите Enter;
- в открывшемся окне командной строки введите shutdown /s /t 0 и нажмите Enter.
"Тем не менее, на данный момент вы ничего не можете сделать, чтобы перевести свое устройство в режим глубокого сна. Команда для активации режима глубокого сна в Windows 11 — shutdown /h . Вы можете попытать счастья, выполнив эту команду в командной строке, если у вас возникла эта проблема. Поскольку я сам не сталкивался с этой проблемой, боюсь, что не могу подтвердить, действительно ли этот метод работает", — подчеркнул автор статьи.
Напомним, в декабрьском обновлении Windows 11 компания Microsoft внесла изменение, которое может негативно сказаться на производительности ПК.
