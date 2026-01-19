Не оновлюйте свій комп'ютер у січні: ПК перестали вимикатись через дивну помилку

Оновлення безпеки для Windows 11 за січень 2026 року містить баг, який не дозволяє користувачам вимикати свої системи або переводити їх у режим глибокого сну.

Проблема стосується лише пристроїв з увімкненою функцією безпечного запуску, що використовують версії Windows 11 Enterprise та IoT, зазначає Microsoft.

Повідомляєтеся, що після натискання кнопки "Вимкнути" або "Перевести в режим глибокого сну" комп’ютер перезавантажується замість виконання очікуваної дії. Ця помилка з’явилася після інсталяції KB5073455.

Як зазначає PhoneArena, багато користувачів надають перевагу методу примусового вимкнення, утримуючи фізичну кнопку живлення, доки комп’ютер не вимкнеться. Однак метод з використанням командного рядка, є набагато безпечнішим.

Поки не буде випущено постійне виправлення, експерти рекомендують вимикати ПК наступним чином:

відкрийте меню "Пуск", введіть cmd у рядок пошуку та натисніть Enter;

у вікні командного рядка введіть shutdown /s /t 0 і натисніть Enter.

"Тим не менш, наразі ви нічого не можете зробити, щоб перевести свій пристрій у режим глибокого сну. Команда для активації режиму глибокого сну у Windows 11 — shutdown /h . Ви можете спробувати удачу, виконавши цю команду в командному рядку, якщо у вас виникла ця проблема. Оскільки я сам не стикався з цією проблемою, боюся, що не можу підтвердити, чи цей метод дійсно працює", — наголосив автор статті.

