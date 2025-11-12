Названо найпопулярніші версії Windows у світі: "десятка" вже не в топі (фото)

Сервіс StatCounter опублікував статистику щодо використання різних версій Windows. За підсумками жовтня 2025 року Windows 11 вперше впевнено подолала позначку в 55% ринку, тоді як частка десятої версії продовжує падати.

Згідно зі свіжими даними, після припинення підтримки Windows 10 активізувався процес переходу користувачів на актуальну ОС від Microsoft, пише 3DCenter.

Жовтневий рейтинг систем на глобальному ринку має такий вигляд:

Windows 11: 55,2%

Windows 10: 41,7%

Windows 7: 2,5%

Windows XP: 0,22%

Windows 8: 0,18%

Windows 8.1: 0,16%

Windows 11 не просто лідирує, а й продовжує активно нарощувати свою частку. Проте попередня версія все ще відносно затребувана і це може бути проблемою, вважають експерти. 41,7% еквівалентний 620 мільйонам комп'ютерів по всьому світу, що залишилися без оновлень безпеки. Утім, судячи з цієї динаміки, багато власників ПК уже почали оновлюватися. Аналітики очікують, що найближчими місяцями частка "десятки" падатиме ще швидше.

Що цікаво, прийдешній стрибок попиту на нові комп'ютери може мати двоякі наслідки. Якщо у 2026 році сотні мільйонів користувачів одночасно захочуть купити нові ПК і ноутбуки, на ринку здатний утворитися дефіцит. Це може призвести до зростання цін, особливо на тлі того, що пам'ять унаслідок буму ШІ і так уже дорожчає.

