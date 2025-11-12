Названы самые популярные версии Windows в мире: "десятка" уже не в топе (фото)

Сервис StatCounter опубликовал статистику по использованию разных версий Windows. По итогам октября 2025 года Windows 11 впервые уверенно преодолела отметку в 55% рынка, в то время как доля десятой версии продолжает падать.

Согласно свежим данным, после прекращения поддержки Windows 10 активизировался процесс перехода пользователей на актуальную ОС от Microsoft, пишет 3DCenter.

Октябрьский рейтинг систем на глобальном рынке выглядит следующим образом:

Windows 11: 55,2%

55,2% Windows 10: 41,7%

41,7% Windows 7: 2,5%

2,5% Windows XP: 0,22%

0,22% Windows 8: 0,18%

0,18% Windows 8.1: 0,16%

Windows 11 не просто лидирует, но и продолжает активно наращивать свою долю. Тем не менее предыдущая версия все еще относительно востребована и это может быть проблемой, считают эксперты. 41,7% эквивалентен 620 миллионам компьютеров по всему миру, оставшихся без обновлений безопасности. Впрочем, судя по этой динамике, многие владельцы ПК уже начали обновляться. Аналитики ожидают, что в ближайшие месяцы доля "десятки" будет падать еще быстрее.

Что интересно, грядущий скачок спроса на новые компьютеры может возыметь двоякие последствия. Если в 2026 году сотни миллионов пользователей одновременно захотят купить новые ПК и ноутбуки, на рынке способен образоваться дефицит. Это может привести к росту цен, особенно на фоне и так уже дорожающей памяти в результате бума ИИ.

