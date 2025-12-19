Користувачі Windows 11 скаржаться на шкідливий апдейт: що за функція "з'їдає" батарею

У грудневому оновленні KB5072033 для Windows 11 версій 25H2 і 24H2 Microsoft внесла зміну, яка може негативно позначитися на продуктивності ПК.

Компанія зробила службу AppX (Appxsvc) такою, що автоматично запускається під час старту системи, хоча раніше її вмикали тільки на вимогу. Механізм відповідає за встановлення та оновлення застосунків із Microsoft Store. Appxsvc підвищує навантаження на процесор, диск і оперативну пам'ять, на що користувачі регулярно скаржаться на форумах, пише Neowin.

Чому це проблема

Раніше тип запуску служби було встановлено як "Manual(Triggered)". Це означало, що вона активувалася тільки тоді, коли користувач справді щось робив із програмами з магазину. Тепер же, з налаштуванням "Автоматично", процес постійно висітиме у фоні відразу після завантаження Windows.

Для власників потужних ігрових ПК ця зміна може залишитися непоміченою. Однак користувачі бюджетних ноутбуків і старих комп'ютерів ризикують зіткнутися з несподіваними "гальмами", підвищеною витратою батареї та шумом вентиляторів, адже "ненажерливий" процес постійно від'їдатиме системні ресурси.

Microsoft пояснює цю зміну бажанням "підвищити надійність у деяких сценаріях", що, ймовірно, пов'язано з планами компанії почати оновлювати додатки магазину через Центр оновлень Windows.

Як відключити

Якщо помітно падіння швидкодії після оновлення, автоматичний запуск служби можна відключити через реєстр. Однак робиться це на свій страх і ризик. Microsoft попереджає, що примусове відключення може порушити роботу магазину додатків.

Для цього потрібно запустити редактор реєстру, знайти гілку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AppXSvc і змінити параметр DWORD на значення 4. Після цього знадобиться перезавантаження комп'ютера. Варто пам'ятати, що з виходом наступного оновлення Microsoft може знову повернути налаштування за замовчуванням, і процедуру доведеться повторити.

