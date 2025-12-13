Windows "зависає" або "гальмує": найчастіші причини і як їх швидко виправити

Комп'ютер під управлінням Windows з часом може почати "зависати" або "гальмувати". Є кілька способів це виправити і відновити плавну роботу системи.

Уповільнення роботи може бути спричинене програмними збоями, несправними драйверами, перегрівом або поєднанням кількох чинників, і виявити причину досить непросто. Видання How to Geek розкрило кілька способів, як запобігти "зависанню" Windows.

Надмірне споживання ресурсів

Найчастішою причиною зависань системи є брак ресурсів комп'ютера, особливо оперативної пам'яті або процесора. Це часто відбувається, коли в браузері відкрито занадто багато вкладок, кілька програм працюють у фоновому режимі, дані копіюються в хмарне сховище або виконуються інші завдання, що сильно навантажують обладнання.

Щоб перевірити, скільки ресурсів витрачається і на що, потрібно:

клацнути правою кнопкою миші кнопку "Пуск";

відкрити "Диспетчер завдань";

перейти на вкладку "Процеси";

відсортувати список за використанням ЦП, пам'яті або диска;

знайти непотрібні процеси, які використовують занадто багато ресурсів;

клацнути по завданню правою кнопкою миші й вибрати "Завершити завдання".

Інструкція для зупинення процесів у "Диспетчері завдань" Фото: How to Geek

Перегрів комп'ютера

Ще одна прихована причина уповільнення Windows. Система автоматично знижує продуктивність, якщо температура перевищує норму, щоб запобігти пошкодженню обладнання. Варто перевірити, чи не перегрівся комп'ютер, доторкнувшись до нього або використавши профільний додаток, наприклад, HWMonitor.

Якщо комп'ютер регулярно і без видимої причини нагрівається вище 85°C, час вживати заходів. Потрібно прочистити вентиляційні отвори від пилу, що поліпшить циркуляцію повітря. Під час роботи з ноутбуком не можна ставити його на м'які поверхні, такі як ліжко або ковдри, адже це перекриває доступ до повітря для охолодження. Підставка з кулером допоможе охолодити комп'ютер і контролювати температуру.

Драйвери відеокарти

Пошкоджений або застарілий графічний драйвер також може призвести до зависання комп'ютера, тому слід оновити його до останньої версії. Якщо ж проблеми почалися відразу після встановлення нового оновлення драйвера, саме оновлення може бути несправним. У цьому разі можна зробити відкат до попередньої версії.

Встановити драйвер можна вручну, знайшовши потрібну версію на сайті виробника відеокарти або ноутбука або ж скористатися автоматичним пошуком через "Диспетчер пристроїв". Там же можна відкотити зміни у "Властивостях" відеоадаптера.

Відкат драйвера може відновити швидкодію комп'ютера Фото: How to Geek

Проблеми з оперативною пам'яттю

Це рідкісна причина, яку легко випустити з уваги, але не варто ігнорувати. Головна ознака: у "Диспетчері завдань" використання оперативної пам'яті наближається до 100% і комп'ютер зависає навіть під час нескладних завдань.

Як перевірити проблеми з ОЗП:

натиснути Win+R, ввести mdsched.exe і натиснути Enter

вибрати опцію "Перезавантажити зараз і перевірити наявність проблем".

Система перезавантажиться і запустить засіб діагностики пам'яті Windows для перевірки наявності помилок оперативної пам'яті. Якщо він щось виявить, можливо, причина в несправній планці оперативної пам'яті, неправильному встановленні або іншій проблемі. У такому разі потрібно віднести пристрій до сервісного центру або ж спробувати самостійно перевірити обладнання, запускаючи комп'ютер з кожною планкою окремо, щоб виявити несправну. Проблеми, пов'язані з ПЗ, можна перевірити в журналі подій.

Оновлення Windows

Причиною раптових зависань може бути застаріла операційна система. Microsoft часто випускає оновлення, що виправляють помилки, підвищують стабільність і покращують сумісність з обладнанням. Їх встановлення може вирішити проблему з незрозумілими зависаннями.

Для цього потрібно в "Параметрах" знайти розділ "Центр оновлення Windows" і відновити всі призупинені оновлення. Якщо нічого не призупинено — "Перевірити наявність оновлень", щоб знайти нові виправлення, а потім вибрати "Завантажити та встановити". Краще встановити навіть необов'язкові оновлення.

Оновлення Windows часто допомагає прискорити комп'ютер Фото: How to Geek

Апаратне прискорення планування завдань на графічному процесорі

Ця функція може підвищити продуктивність і збільшити частоту кадрів, дозволяючи графічному процесору керувати власною пам'яттю. Однак на слабких системах або за наявності проблем із сумісністю його ввімкнення може спричинити зависання та пригальмовування в деяких додатках. Якщо проблеми почалися після ввімкнення апаратного прискорення, краще вимкнути його.

Для цього потрібно

клацнути правою кнопкою миші кнопку "Пуск";

відкрити "Параметри";

перейти в розділ "Система" > "Дисплей" > "Графіка";

відкрити меню "Додаткові параметри графіки";

вимкнути "Апаратне прискорення планування GPU";

перезавантажити комп'ютер, щоб зміни набули чинності.

Відновлення системних файлів

Можливо, що внаслідок невдалих оновлень або випадкового видалення в системі відсутні важливі файли. Варто запустити сканування SFC і DISM для виявлення та відновлення пошкоджених системних файлів. Якщо проблема не зникне, краще перевірити, чи не виходить з ладу накопичувач, оновити BIOS до останньої версії, вимкнути швидке завантаження і спробувати створити новий профіль користувача. Можливо, такі заходи вирішать проблему.

