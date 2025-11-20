Windows — 40 років: якими були перші версії та яка найнадійніша зараз (відео)

Рівно 40 років тому Microsoft випустила першу версію Windows, яка згодом стала однією з найпопулярніших операційних систем по всьому світу.

Сьогодні актуальна Windows 11, хоча багато хто досі користується попередніми поколіннями. Фокус розповість, яка версія була найпопулярнішою, а яка є найнадійнішою з точки зору кіберзахисту.

Перша версія Windows

Перша Windows 1.0 була випущена 20 листопада 1985 року. Вихід Windows 1.0 не привернув багато уваги до себе, оскільки на ринку домінувала MS-DOS. У ній не було фундаментальних інструментів для захисту, але безпека Windows 1.0 не була під великою загрозою, оскільки це була ера до "кібербезпеки", коли про зломи мало хто замислювався.

Windows спочатку була просто ще однією графічною оболонкою MS-DOS. Microsoft уперше спробувала створити графічне операційне середовище, реалізувавши управління мишею, меню, що випадають, діалогові вікна і можливість роботи з кількома додатками одночасно через мозаїчне розташування вікон. Система вимагала для роботи 256 КБ пам'яті, два дисководи і графічну відеокарту.

Перша версія Windows 1.0 на комп'ютері

Наступні версії 2.0 і 2.03 отримали багато поліпшень, але все ще не були дуже затребуваними. Випущена в 1990 році, Windows 3.0 стала проривом і першою комерційно успішною версією. Microsoft продала понад 10 мільйонів копій за два роки, хоча DOS, як і раніше, залишалася популярною. Версія отримала покращений графічний інтерфейс із підтримкою 16 кольорів, віртуальну пам'ять і поліпшену підтримку захищеного режиму.

Успіх Windows 95

У 1995 році з помпою представили Windows 95 (кодова назва "Chicago"), на честь випуску Microsoft компанія запустила всесвітню рекламну кампанію, використавши пісню групи The Rolling Stones "Start Me Up". Уперше з'явилася в Windows 98 кнопка "Пуск", технологія Plug and Play (PnP), використовувалася 32-бітна архітектура.

Успіх Windows 95 заклав основу зовнішнього вигляду і функціональності ОС аж до 2012 року. Там був справжній робочий стіл з іконками програм, документів, каталогів і системних компонентів, контекстні меню, що викликаються правою кнопкою миші. Windows 98 додала загальний доступ до інтернету.

Презентація Microsoft Windows 95

Після цього у Microsoft, як правило, чергувалися успішні і провальні версії. До останніх відносять Windows Millenium (2000 рік), Vista (2007 рік), Windows 8 (2012).

Еволюція Windows

Windows XP (2001 рік) отримала новий користувацький інтерфейс, який став проривом. Він значно зручніше організував іконки на робочому столі, в меню "Пуск" і на панелі завдань. Завдяки такому дизайну система стала набагато приємнішою для новачків.

Багато хто так звик до XP, що користувався нею навіть через 10 років. Згідно з даними веб-аналітики, зібраними Net Applications, Windows XP була найбільш широко використовуваною операційною системою до серпня 2012 року.

Система Windows XP стояла на мільйонах комп'ютерів Фото: Скриншот

Windows 7 (2009 рік) виправила багато недоліків Vista, зберігши те саме ядро. Її добре прийняли за зручну панель завдань, швидкий запуск, прості налаштування мережі, функція повноекранного прозорого перегляду Aero Peek, що дає змогу відкрити робочий стіл, і багато іншого. Станом на 2012 рік було продано близько 630 млн копій.

У 2015 році з'явилася Windows 10, яку подали як "найповнішу платформу в історії". У 2018 році обігнала Windows 7 за кількістю використань на пристроях.

Windows 11 вийшла 2021 року і стала більше оновленням інтерфейсу, ніж новою ОС. Тривалий час користувачі не поспішали переходити з Windows 10, тим паче, що нова версія більш вимоглива до "заліза" і відмовляється встановлюватися на комп'ютери, які не відповідають за характеристиками.

Сьогодні Windows 11 популярніша за Windows 10, адже за даними StatCounter на жовтень зайняла частку в 55.17% на світовому ринку ПК. Вона неодмінно збільшиться, оскільки Microsoft припинила підтримку Windows 10 з 14 жовтня 2025 року.

Безпека Windows

Євген Поремчук — військовослужбовець Сил оборони України, експерт із цифрового благополуччя громадян і кібербезпеки, у коментарі Фокусу розповів про те, яка версія Windows найбільш захищена.

За його словами, Windows 11 можна вважати досить безпечною операційною системою, особливо версію 25H2 (2025 рік). Основні компоненти безпеки у свіжих версіях уже вбудовані "з коробки" і ввімкнені за замовчуванням:

обов'язкові TPM 2.0 і Secure Boot — захист від низькорівневих загроз;

Virtualization-Based Security (VBS) + HVCI (Memory Integrity — "цілісність пам'яті") — захист ядра ОС від шкідливого ПЗ;

Smart App Control — блокує виконання невідомих файлів;

Microsoft Defender з автоматичними правилами ASR (Attack Surface Reduction) — скорочує точки входу для хакерів;

постійні щомісячні оновлення (Patch Tuesday) і швидкі позапланові виправлення 0-day (вразливостей нульового дня).

За даними Microsoft і незалежних тестів (AV-Comparatives, MITRE ATT&CK Evaluations), Windows 11 блокує 99,5-99,9% реальних загроз, якщо систему оновлено, а засоби захисту не відключено.

Крім Windows 11, історично високий рівень захисту мала Windows 10 21H2/22H2 Enterprise LTSC з увімкненими VBS і Defender Application Control (WDAC). Вона стала стандартом для банків і держструктур по всьому світу.

"Для звичайного користувача різниця між останніми версіями Windows 10 і Windows 11 мінімальна — за умови, що на Windows 10 також увімкнено VBS і Defender", — зазначив Євген Поремчук.

Сьогодні можна використовувати Windows 10, але в цьому майже немає сенсу, адже система більше не підтримується. Наразі зловмисники активно сканують саме Windows 10 на вразливості, і у 2025-2026 роках очікується хвиля 0-day-експлойтів, які Microsoft не виправлятиме безкоштовно.

Користувачі можуть отримати розширену підтримку ESU, але вона коштує дорого (від $61 за перший рік) і передбачає лише критично важливі оновлення без нових функцій.

"Висновок: залишатися на Windows 10 — погана ідея для 99 % користувачів. Виняток — якщо на ній працює спеціалізований софт, ізольований від мережі", — підсумував експерт.

Альтернативи Windows

Євген Поремчук назвав кілька варіантів для заміни Windows на комп'ютерах. Найбезпечніший і найпростіший — macOS від Apple. Для неї створюють набагато менше шкідливого ПЗ, а від наявного захищають вбудовані інструменти XProtect, MRT, Gatekeeper.

MacBook Pro 16 M4 Max оснащений MacOS Фото: Скриншот

Можна також обрати Linux для звичайних користувачів — Ubuntu 24.04 LTS або Linux Mint 22, адже для них існує дуже мало вірусів, а розробники автоматично надають оновлення безпеки. Linux Mint 22 дуже схожа на Windows, тому під час переходу не повинно виникнути особливих складнощів.

Однак правильно налаштована Windows 11 вважається безпечнішою, ніж "голий" Linux, завдяки безлічі рівнів захисту (Defender, SmartScreen, WDAC тощо) каже кіберексперт.

Рекомендації для користувачів у 2025-2026 роках:

Якщо комп'ютер підтримує — використовувати Windows 11 (24H2 або 25H2);

Якщо не підтримує — розглянути Linux Mint;

Ніколи не вимикати інструменти Defender, VBS, Smart App Control;

Встановити uBlock Origin у браузер — він блокує 70-80% загроз;

Робити резервні копії за правилом 3-2-1 — необхідно мати щонайменше: 3 резервні копії, які мають бути збережені у 2 різних форматах, причому 1 з копій має бути передана на позаофісне зберігання;

Використовувати антивірусні програми на всіх платформах, включно з macOS.

"Тоді ймовірність кібератаки буде мінімальною незалежно від операційної системи", — запевнив Євген.

Раніше експерти розвіяли міфи про підтримку Windows 10. Система не перестане працювати, але залишатися на ній вельми ризиковано.