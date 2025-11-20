Windows — 40 лет: какими были первые версии и какая самая надежная сейчас (видео)

Ровно 40 лет назад Microsoft выпустила первую версию Windows, которая впоследствии стала одной из самых популярных операционных систем по всему миру.

Сегодня актуальна Windows 11, хотя многие до сих пор пользуются предыдущими поколениями. Фокус расскажет, какая версия была самой популярной, а какая является самой надежной с точки зрения киберзащиты.

Первая версия Windows

Первая Windows 1.0 была выпущена 20 ноября 1985 года. Выход Windows 1.0 не привлек много внимания к себе, поскольку на рынке доминировала MS-DOS. В ней не было фундаментальных инструментов для защиты, но безопасность Windows 1.0 не была под большой угрозой, поскольку это была эра до "кибербезопасности", когда о взломах мало кто задумывался.

Windows изначально была просто еще одной графической оболочкой MS-DOS. Microsoft впервые попыталась создать графическую операционную среду, реализовав управление мышью, выпадающие меню, диалоговые окна и возможность работы с несколькими приложениями одновременно через мозаичное расположение окон. Система требовала для работы 256 КБ памяти, два дисковода и графическую видеокарту.

Відео дня

Первая версия Windows 1.0 на компьютере

Последующие версии 2.0 и 2.03 получили много улучшений, но все еще не были очень востребованными. Выпущенная в 1990 году, Windows 3.0 стала прорывом и первой коммерчески успешной версией. Microsoft продала более 10 миллионов копий за два года, хотя DOS по-прежнему оставалась популярной. Версия получила улучшенный графический интерфейс с поддержкой 16 цветов, виртуальную память и улучшенную поддержку защищенного режима.

Успех Windows 95

В 1995 году с помпой представили Windows 95 (кодовое название "Chicago"), в честь выпуска Microsoft компания запустила всемирную рекламную кампанию, использовав песню группы The Rolling Stones "Start Me Up". Впервые появилась в Windows 98 кнопка "Пуск", технология Plug and Play (PnP), использовалась 32-битная архитектура.

Успех Windows 95 заложил основу внешнего вида и функциональности ОС вплоть до 2012 года. Там был настоящий рабочий стол с иконками программ, документов, каталогов и системных компонентов, контекстные меню, вызываемые правой кнопкой мыши. Windows 98 добавила общий доступ к интернету.

Презентация Microsoft Windows 95

После этого у Microsoft, как правило, чередовались успешные и провальные версии. К последним относят Windows Millenium (2000 год), Vista (2007 год), Windows 8 (2012).

Эволюция Windows

Windows XP (2001 год) получила новый пользовательский интерфейс, который стал прорывом. Он значительно удобнее организовал иконки на рабочем столе, в меню "Пуск" и на панели задач. Благодаря такому дизайну система стала гораздо приятнее для новичков.

Многие так привыкли к XP, что пользовались ею даже 10 лет спустя. Согласно данным веб-аналитики, собранным Net Applications, Windows XP была самой широко используемой операционной системой до августа 2012 года.

Система Windows XP стояла на миллионах компьютеров Фото: Скриншот

Windows 7 (2009 год) исправила многие недостатки Vista, сохранив то же ядро. Ее хорошо приняли за удобную панель задач, быстрый запуск, простые настройки сети, функция полноэкранного прозрачного просмотра Aero Peek, позволяющая открыть рабочий стол, и многое другое. По состоянию на 2012 год было продано около 630 млн копий.

В 2015 году появилась Windows 10, которую подали как "самую полную платформу в истории". В 2018 году обогнала Windows 7 по количеству использований на устройствах.

Windows 11 вышла в 2021 году и стала больше обновлением интерфейса, чем новой ОС. Долгое время пользователи не спешили переходить с Windows 10, тем более, что новая версия более требовательна к "железу" и отказывается устанавливаться на компьютеры, не соответствующие по характеристикам.

Cегодня Windows 11 популярнее Windows 10, ведь по данным StatCounter на октябрь заняла долю в 55.17% на мировом рынке ПК. Она непременно увеличится, поскольку Microsoft прекратила поддержку Windows 10 с 14 октября 2025 года.

Безопасность Windows

Евгений Поремчук — военнослужащий Сил обороны Украины, эксперт по цифровому благополучию граждан и кибербезопасности, в комментарии Фокусу рассказал о том, какая версия Windows наиболее защищенная.

По его словам, Windows 11 можно считать достаточно безопасной операционной системой, особенно версию 25H2 (2025 год). Основные компоненты безопасности в свежих версиях уже встроены "из коробки" и включены по умолчанию:

обязательные TPM 2.0 и Secure Boot — защита от низкоуровневых угроз;

Virtualization-Based Security (VBS) + HVCI (Memory Integrity — "целостность памяти") — защита ядра ОС от вредоносного ПО;

Smart App Control — блокирует выполнение неизвестных файлов;

Microsoft Defender с автоматическими правилами ASR (Attack Surface Reduction) — сокращает точки входа для хакеров;

постоянные ежемесячные обновления (Patch Tuesday) и быстрые внеплановые исправления 0-day (уязвимостей нулевого дня).

По данным Microsoft и независимых тестов (AV-Comparatives, MITRE ATT&CK Evaluations), Windows 11 блокирует 99,5–99,9 % реальных угроз, если система обновлена и средства защиты не отключены.

Помимо Windows 11, исторически высокий уровень защиты имела Windows 10 21H2/22H2 Enterprise LTSC с включенными VBS и Defender Application Control (WDAC). Она сбыла стандартом для банков и госструктур по всему миру.

"Для обычного пользователя разница между последними версиями Windows 10 и Windows 11 минимальна — при условии, что на Windows 10 также включены VBS и Defender", — отметил Евгений Поремчук.

Сегодня можно использовать Windows 10, но в этом почти нет смысла, ведь система больше не поддерживается. Сейчас злоумышленники активно сканируют именно Windows 10 на уязвимости, и в 2025–2026 годах ожидается волна 0-day-эксплойтов, которые Microsoft не будет исправлять бесплатно.

Пользователи могут получить расширенную поддержку ESU, но она стоит дорого (от $61 за первый год) и предусматривает только критически важные обновления без новых функций.

"Вывод: оставаться на Windows 10 — плохая идея для 99 % пользователей. Исключение — если на ней работает специализированный софт, изолированный от сети", — подытожил эксперт.

Альтернативы Windows

Евгений Поремчук назвал несколько вариантов для замены Windows на компьютерах. Самый безопасный и простой — macOS от Apple. Для нее создают гораздо меньше вредоносного ПО, а от существующего защищают встроенные инструменты XProtect, MRT, Gatekeeper.

MacBook Pro 16 M4 Max оснащен MacOS Фото: Скриншот

Можно также выбрать Linux для обычных пользователей — Ubuntu 24.04 LTS или Linux Mint 22, ведь для них существует очень мало вирусов, а разработчики автоматически предоставляют обновления безопасности. Linux Mint 22 очень похожа на Windows, поэтому при переходе не должно возникнуть особых сложностей.

Однако правильно настроенная Windows 11 считается безопаснее, чем "голый" Linux, благодаря множеству уровней защиты (Defender, SmartScreen, WDAC и т.д.) говорит киберэксперт.

Рекомендации для пользователей в 2025–2026 годах:

Если компьютер поддерживает — использовать Windows 11 (24H2 или 25H2);

Если не поддерживает — рассмотреть Linux Mint;

Никогда не выключать инструменты Defender, VBS, Smart App Control;

Установить uBlock Origin в браузер — он блокирует 70–80% угроз;

Делать резервные копии по правилу 3–2–1 — необходимо иметь как минимум: 3 резервные копии, которые должны быть сохранены в 2 различных форматах, причем 1 из копий, должна быть передана на внеофисное хранение;

Использовать антивирусные программы на всех платформах, включая macOS.

"Тогда вероятность кибератаки будет минимальной независимо от операционной системы", — заверил Евгений.

Ранее эксперты развеяли мифы о поддержке Windows 10. Система не перестанет работать, но оставаться на ней весьма рискованно.