Windows 10 больше не поддерживается: что теперь делать миллионам пользователей

С 14 октября 2025 года Microsoft прекращает бесплатную стандартную поддержку для операционной системы Windows 10, – при том, что ею все еще пользуются миллионы людей. Актуальным становится вопрос, как им защитить свои устройства.

Хотя еще в 2021 году вышла новая версия Windows 11, пользователи не спешат отказываться от Windows 10, отмечает The Guardian. По информации издания, в сентябре на "десятке" работали четверо из десяти пользователей Microsoft Windows по всему миру.

Что будет, если не обновиться

Прекращение поддержки Windows 10 означает, что для нее больше не будет бесплатных обновлений программного обеспечения, исправлений безопасности или технической помощи. Компьютеры и ноутбуки с Windows 10 продолжат работать, но чем дальше, тем более уязвимыми они будут становиться для вирусов и вредоносных программ.

Поэтому Microsoft настоятельно рекомендует перейти на более современную систему Windows. Если вашему гаджету меньше четырех лет, с этим, скорее всего, проблем не будет. Чтобы уточнить, может ли ваш компьютер работать под управлением Windows 11, проверьте его характеристики: минимальные требования для Windows 11 – 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, но еще нужен и модуль Trusted Platform Module 2.0 (TPM 2.0). Он хранит учетные данные в защищенном чипе (такие же чипы работают во всех современных смартфонах).

Как обойтись без Windows 11

Если устройство все-таки не предназначено для работы на Windows 11, можно найти компромиссный вариант – подписаться на расширенное обновление безопасности Microsoft сроком на один год. Таким образом ваш компьютер будет защищен до 13 октября 2026 года, и вы выиграете какое-то время. Возможно, до тех пор вы вообще купите новый ноутбук или компьютер.

Есть и еще один способ – использовать другие операционные системы, которые помогут обеспечить безопасность ваших гаджетов. Например, можно попробовать Linux. Одной из самых удобных версий считается Ubuntu от Canonical. У нее открытый исходный код, она бесплатна и поддерживается обновлениями безопасности. Для установки Ubuntu вместо Windows вам понадобится USB-накопитель. Canonical предлагает и пошаговую инструкцию. которая может помочь.

А если основную часть задач, которые вам нужны на компьютере, можно выполнить через браузер, то Google предлагает облегченную версию ChromeOS, которую можно бесплатно установить на несколько компьютеров. Убедитесь, что ваша модель совместима с этой версией, а затем просто следуйте инструкции по установке ChromeOS Flex (тут тоже понадобится USB-флэшка).

