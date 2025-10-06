Windows 7 вдруг стала в 10 раз популярнее: почему люди переходят на эту старую ОС

Windows 7, поддержка которой прекратилась почти пять лет назад, неожиданно вернулась на рынок. За последние два месяца ее доля выросла почти в 10 раз, в то время как популярность актуальной Windows 11 продолжает падать.

По данным Statcounter, в сентябре 2025 года доля Windows 7 подскочила до 9,61% — это почти втрое больше, чем в августе (3,35%), и почти в 10 раз больше, чем в июле (0,88%). Этот внезапный всплеск востребованности 16-летней операционной системы вызвал удивление у экспертов, пишет TechRadar.

Причины такой динамики

Тенденцию связывают с тем, что уже в середине октября прекратится поддержка Windows 10. Пользователи думают о переходе на другую ОС. Однако, судя по статистике, далеко не все хотят мириться с высокими системными требованиями Windows 11. Вместо нее они предпочитают вернуться к привычной и "легкой" Windows 7, не покупая новый компьютер для апдейта.

Особенно ярко этот тренд проявился в Азии, где доля системы 2009 года выпуска за два месяца взлетела с 2,3% до 18,7%. Возможное объяснение заключается в том, что в этих регионах до сих пор в ходу остаются множество старых ПК, которые несовместимы с Windows 11.

Кроме того, на фоне возрождения "семерки" Windows 11 продолжает терять долю рынка второй месяц подряд. В сентябре ее популярность снизилась до 48,94%, хотя еще в июле она занимала 53,51%. Доля Windows 10 также сокращается, но не так быстро, как ожидалось — сейчас она составляет 40,5%.

Почему это не лучшая идея

Эксперты предупреждают, что использование Windows 7 в 2025 году — сомнительная затея. Операционная система не получает обновлений безопасности еще с 2023 года. Вдобавок на ней могут не работать современные драйверы, приложения и даже сайты, что требует множества технических "костылей".

Тем не менее то, что пользователи предпочли даже Windows 7 более новой ОС — тревожный сигнал для Microsoft. Значительная часть потребителей, будь-то из-за системных требований, необходимости покупать новый ПК или по другим причинам, пока не готовы идти на поводу у техногиганта.

Раньше Фокус писал, что Microsoft рассылает крупное обновление Windows 11 25H2. В этой версии акцент сделан на безопасности, оптимизации и удалении устаревших компонентов. Сборка уже доступна для установки через "Центр обновления Windows".