Установите немедленно: Microsoft рассылает крупное обновление Windows 11 25H2

Microsoft начала распространение ежегодного апдейта Windows 11. В версии 25H2 акцент сделан на безопасности, оптимизации и удалении устаревших компонентов. Сборка уже доступна для установки через "Центр обновления Windows".

Новая версия, в отличие от предыдущих обновлений, рассылается в виде компактного пакета активации. Это значит, что все нововведения уже были заранее загружены на компьютеры с ежемесячными апдейтами, и 25H2 просто их активирует, что делает установку быстрой и надежной, пишет Microsoft.

Что добавили

Главные изменения коснулись безопасности и защиты от угроз. ОС получила усовершенствованную систему обнаружения уязвимостей как на этапе сборки, так и во время работы. Еще дебютировали инструменты на базе искусственного интеллекта для помощи в безопасном написании кода. В рамках оптимизации Microsoft удалила устаревшие компоненты, такие как PowerShell 2.0 и утилита командной строки WMIC, сделав Windows 11 легче.

Для корпоративных пользователей добавлена поддержка Wi-Fi 7, а также возможность удалять предустановленные приложения из Microsoft Store через Microsoft Intune или Group Policy для IT-администраторов.

Как установить

Чтобы получить 25H2 одним из первых, нужно зайти в "Центр обновления Windows" и включить опцию "Получайте последние обновления, как только они будут доступны". Развертывание будет проходить поэтапно, и на некоторых устройствах оно может быть временно приостановлено, если система обнаружит проблемы с совместимостью драйверов или приложений.

Новая версия сбрасывает счетчик поддержки: теперь для домашних и Pro-редакций он составляет 24 месяца, а для корпоративных и образовательных — 36 месяцев.

Раньше Фокус сообщал, что Microsoft прекращает бесплатную поддержку популярной Windows 10. Компания Microsoft с 14 октября 2025 года прекратит предоставлять бесплатные обновления безопасности для Windows 10, поэтому старые компьютеры станут уязвимыми.