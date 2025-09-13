Microsoft прекращает бесплатную поддержку популярной Windows 10: что делать владельцам ПК

Компания Microsoft с 14 октября 2025 года прекратит предоставлять бесплатные обновления безопасности для Windows 10, поэтому старые компьютеры станут уязвимыми.

Пользователи предстали перед выбором — обновить систему до Windows 11 или продлить использование Windows 10. Об этом пишет издание СNET.

Прекращение бесплатных обновлений для Windows 10 может стать довольно большой проблемой, поскольку это до сих пор самая распространенная операционная система Windows, ведь на нее приходится чуть более 53% установок по состоянию на май 2025 года. В итоге миллионы людей могут оказаться без поддержки и исправлений новых уязвимостей, позволяющим хакерам взламывать систему, красть данные или даже деньги.

Приложения для Windows 10 могут больше не работать, поскольку платформа больше не получает обновления функций, и их работа может быть ограничена. Приложения Microsoft 365 будут получать обновления функций до августа 2026 года, а обновления безопасности — до 10 октября 2028 года. Техническая поддержка в эти обновления не входит.

Как продлить обновления Windows 10

Согласно сообщению в блоге Microsoft есть три варианта для тех, кто хочет остаться на Windows 10 и продолжать получать обновления безопасности:

использовать резервное копирование Windows для синхронизации настроек с облаком через OneDrive;

обменять 1000 баллов Microsoft Rewards на обновления безопасности еще на один год;

заплатить 30 долларов за программу расширенных обновлений безопасности.

Microsoft начала предлагать свою программу расширенных обновлений безопасности в июле 2025 года. Те, кто воспользуется ей, гарантированно будут получать обновления до 13 октября 2026 года, хотя корпоративные клиенты смогут приобрести до трех лет дополнительных обновлений.

Функция резервного копирования в облаке позволяет сохранить Windows 10 бесплатно, но некоторые резервные копии могут весить больше 5 ГБ, что превышает лимит бесплатного хранилища. При цене 2 доллара в месяц за 100 ГБ облачного хранилища годовая подписка на OneDrive все еще стоит меньше, чем 30 долларов за год дополнительных обновлений безопасности.

Как перейти на Windows 11

Если на компьютере установлена ​​лицензионная копия Windows 10, купленная вместе с машиной, то обновление до Windows 11 будет бесплатным. В противном случае необходимо ввести ключ продукта или иным образом применить лицензию Windows для активации установки. Лицензионные копии Windows 11 можно приобрести в обычных розничных магазинах примерно по той же цене, что и Windows 10, доступны версии Home, Pro и Pro для рабочих станций.

Попытка установить Windows 11 на компьютер старше 5-6 лет может провалиться, если его процессор отсутствует в официальном списке совместимых. Microsoft категорически заявила, что не будет пересматривать эти требования. Трудности также возникнут, если на ПК отсутствует модуль доверенной платформы (TPM) версии 2.0 или если TPM не включен.

Упомянутые ограничения не позволяют несовместимым компьютерам автоматически обновиться до Windows 11 через "Центр обновления Windows" или "Помощника по установке Windows 11". Однако ZDNet рассказала о нескольких обходных путях. Важно, чтобы на компьютере был ПК с процессором x64 (не ARM и не 32-разрядный), работающий под управлением розничной или OEM-версии Windows 10 (Home или Pro).

