Windows 12 уже здесь: энтузиаст опередил Microsoft и показал ОС в действии (видео)

Пока Microsoft только разрабатывает Windows 12, энтузиаст под ником AR 4789 уже показал, как могла бы выглядеть идеальная версия ОС. В своём концепт-видео он продемонстрировал версию 12.2 с функциями, которые многие хотели бы увидеть в официальном релизе.

Ролик быстро набрал популярность, вызвав у пользователей смешанные чувства — восторг от увиденного и разочарование от того, что это всего лишь мечта, пишет XDA Developers. Концепт демонстрирует множество функций, о которых давно просят пользователи, но которые Microsoft упорно игнорирует.

Главная фишка, показанная в видео, — это мгновенное переключение тем оформления. Всего за пару кликов современный интерфейс Windows превращается в классический Windows 7 Aero, с полупрозрачными окнами и кнопкой "Пуск" в левом углу. Эта функция удовлетворяет ностальгические предпочтения миллионов пользователей, которые скучают по старому дизайну.

Концептуальное видео, демонстрирующее Windows 12.2 во всей красе

Однако, как отмечают эксперты, реализовать такое в реальной операционной системе — задача невероятной сложности. Код Windows писался десятилетиями и добавление таких глубоких изменений, как мгновенная смена всего интерфейса, может нарушить стабильность ОС и совместимость со старыми программами. Поэтому то, что легко показать в красивом видео, для Microsoft является огромной технической проблемой.

Тем не менее, этот концепт — не просто фантазия, а своего рода "список желаний" для Microsoft. Официального анонса Windows 12 еще не было, но слухи о ее скором релизе продолжают появляться. И хотя мы вряд ли получим "ОС мечты" из видео, это наглядная демонстрация того, чего на самом деле хотят пользователи.

