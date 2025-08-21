Скрытые "пожиратели" ресурсов: простые трюки сильно ускоряют работу ПК и ноутбука с Windows

Со временем любой компьютер под управлением операционной системы может начать работать медленнее, но это легко исправить.

Часто причина проблемы кроется не в оборудовании, а в фоновых службах, которые запускаются сами по себе, даже если не нужны. Издание Make Use Of рассказало, как их отключить, чтобы ускорить работу ПК или ноутбука.

Почему компьютер работает медленно

Со временем можно заметить, что программы открываются дольше, файлы загружаются медленнее, и даже такая простое действие, как поиск по документу, может выполняться очень долго. Вполне вероятно, компьютер тратит ресурсы на выполнение задач, о которых пользователь даже не подозревает.

Например, индексация поиска — это процесс, который непрерывно сканирует файлы, электронные письма и другие данные в фоновом режиме. Это позволяет Windows быстро выдавать результаты по запросам в поисковой строке. Во время сканирования тратятся вычислительные ресурсы процессора и дискового пространства. На быстром компьютере процесс проходит незаметно, однако старая или медленная машина заметно притормаживает.

Подобный эффект дает служба Windows Update Medic (или WaaSMedic), призванная обеспечить бесперебойную работу Центра обновления Windows. Даже если приостановить или отключить обновления системы, то служба часто автоматически перезапускает их. Проверяя наличие обновлений, загружая файлы и подготавливая установки, она может незаметно снижать производительность системы.

Когда обе упомянутые службы работают в фоновом режиме, то конкурируют за ограниченные ресурсы компьютера. В результате нагрузка увеличивается, кулер начинает вращаться быстрее, а программы загружаются дольше.

Отключить индексацию поиска

По умолчанию Windows индексирует практически все файлы на компьютере: документы, изображения, электронные письма и многое другое. Таким образом, при поиске чего-либо результаты появляются практически мгновенно. Чем больше файлов индексирует Windows, тем больше ресурсов процессора и диска она потребляет.

Если Windows Search используется редко, а производительность важнее, есть смысл полностью отключить индексацию поиска. Это может быть особенно полезно для геймеров и всех, кому нужна максимальная вычислительная мощность.

Для отключения индексации поиска нужно выполнить такие шаги:

открыть меню поиска, нажав Win + S;

написать services.msc и нажать Enter;

найти в списке службу Windows Search;

щелкнуть по ней правой кнопкой мыши и выбрать "Свойства";

установить "Тип запуска" на "Отключено";

нажать "Применить";

нажать кнопку "Стоп" и выбрать "Да" для подтверждения.

Индексацию поиска можно отключить для ускорения поиска Фото: Make Use Of

Отключение индексации может привести к тому, что поиск будет занимать немного больше времени, но в целом компьютер будет работать быстрее и отзывчивее. Чтобы полностью не отключать индексацию поиска, можно найти баланс между скоростью и удобством, снизив выборку. Например, можно запретить Windows индексировать весь диск "C" или все временные файлы в системе.

Чтобы ограничить индексацию поиска, нужно:

открыть меню поиска, нажав Win + S;

ввести "Параметры индексации" и нажать Enter;

в окне "Параметры индексирования" нажать кнопку "Изменить";

снять отметки с тех папок или дисков, которые не нужно индексировать;

нажать кнопку "ОК".

Индексацию поиска можно выборочно ограничить для ускорения работы Windows Фото: Make Use Of

Отключить службу Windows Update Medic

В списке служб эта указана как WaaSMedic в списке служб Windows. Попытка отключить ее напрямую приведет к тому, что система выдаст сообщение "Отказано в доступе". Единственный надежный способ — воспользоваться редактором реестра.

Прежде чем вносить какие-либо изменения, рекомендуется создать резервную копию файлов реестра и точку восстановления. Таким образом, в случае возникновения проблем систему можно вернуть к стабильному состоянию. Для этого нужно:

открыть редактор реестра с помощью меню поиска;

использовать левую панель для перехода к HKLM > SYSTEM > CurrentControlSet > Services > WaaSMedicSvc;

дважды щелкнуть на параметр Start DWORD и изменить его значение на "4";

нажать "ОК";

перезагрузить компьютер.

Windows Update Medic отключить не так просто Фото: Make Use Of

Хотя отключение службы Windows Update Medic может освободить ресурсы и устранить перебои в обновлении, это также означает, что придется проверять наличие обновлений и устанавливать их вручную. Это дополнительные усилия, однако они позволят устанавливать обновление в удобное время, выбирать только нужные и ускорить работу системы.

