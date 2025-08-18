Скрытые файлы занимают много памяти на Android: как проверить и очистить смартфон

Если память устройства под управлением Android заполняется быстрее, чем следовало бы, причиной могут быть скрытые файлы.

Related video

Они уже не представляют никакой пользы, а лишь снижают производительность. К счастью, их можно удалить, если знать, где искать. Издание Make Use Of назвало шесть способов освободить память смартфона.

Кэш приложений и данные приложений

Каждое приложение сохраняет временные файлы, называемые кэшем, для ускорения загрузки. Больше всего таких файлов, как правило, создают социальные сети, браузеры и стриминговые сервисы, поскольку обрабатывают огромное количество изображений и видео. Со временем этот кэша может накопиться очень много, и его очистка поможет мгновенно освободить место, не удаляя сохраненные логины и настройки.

Данные приложений содержат личные настройки, сохраненные учетные записи и иногда файлы, загруженные внутри приложения. Удаление этих данных сбрасывает приложение к состоянию по умолчанию, что означает необходимость повторного входа в систему и настройки параметров. Это может быть полезно для устранения проблем с приложениями или для очистки места в приложениях, которыми редко пользуются.

В обоих случаях следует открыть приложение "Настройки" на телефоне, перейти в раздел "Приложения", выбрать нужное приложение, затем открыть "Хранилище". Там нужно нажать "Очистить кэш", чтобы удалить временные файлы, или "Очистить данные", чтобы полностью сбросить настройки приложения. На некоторых устройствах "Очистить данные" может отображаться как "Очистить хранилище".

Удалить кэш приложений можно в настройках телефона Фото: Make Use Of

Загруженные и забытые файлы

В папке "Загрузки" часто хранятся файлы, которые вам больше не нужны. Это могут быть старые PDF-файлы, изображения, сохраненные несколько месяцев или лет назад, установщики APK-файлов или большие видео. Если приходилось переносить файлы с другого телефона через "облако" или Bluetooth, они могут все еще занимать место в хранилище, хотя и не влияют на работу приложений.

Чтобы удалить их, нужно открыть приложение Files by Google или "Мои файлы" и перейти в папку "Загрузки". Можно сортировать список по размеру или дате, чтобы найти самые большие или самые старые файлы. Их удаление мгновенно освободит место и не повлияет на работу приложений и служб.

В загрузках могут храниться много ненужных файлов Фото: Make Use Of

Накопленные данные браузера

Веб-браузеры занимают мало места на телефоне сами по себе, но накапливают много данных. При каждом посещении сайта сохраняются кэшированные изображения, файлы cookie и другие данные, которые ускоряют загрузку страниц, но занимают место. Устаревшие файлы cookie также могут приводить к некорректной загрузке некоторых страниц. Алгоритм удаления старых файлов у разных браузеров похож. В любом случае это может быстро освободить место и помочь устранить проблемы с загрузкой.

Как удалить данные браузера Chrome:

открыть приложение и нажать на меню с тремя точками в правом верхнем углу;

выбрать "История" — "Конфиденциальность и безопасность" ;

— ; выбрать "Удалить данные браузера" ;

; выбрать "Кэшированные изображения и файлы" , чтобы освободить место, сохранив большинство данных входа;

, чтобы освободить место, сохранив большинство данных входа; выбрать "Файлы cookie и данные сайтов", если нужно полностью обновить браузер или устранить проблемы с определенными сайтами (это приведет к выходу из большинства учетных записей).

Удаление данных браузера Google Chrome не занимает много времени Фото: Make Use Of

Как удалить данные браузера Samsung Internet:

открыть меню;

перейти в "Настройки";

выбрать "Личные данные браузера";

нажать "Удалить данные браузера".

Как удалить данные браузера Firefox для Android следует:

открыть "Настройки";

открыть "Конфиденциальность и безопасность";

выбрать "Удалить данные браузера".

Ненужные карты

Навигационные приложения, такие как "Google Карты", могут хранить большие объемы данных офлайн-карт для сохраненных зон. Они полезны в путешествиях без надежного интернета, но также могут занимать много места, особенно при загрузке больших регионов.

Чтобы удалить их из "Google Карт", нужно открыть приложение и нажать на изображение своего профиля в правом верхнем углу, затем выбрать "Офлайн-карты", чтобы просмотреть сохраненные области. Рядом с теми, которые больше не нужны, стоит нажать на три точки и удалить. Не стоит переживать, ведь при наличии доступа к интернету можно снова загрузить карты в любое время.

Cтоит удалять офлайн-данные "Google Карт" после поездок Фото: Make Use Of

Данные после удаления приложений

Иногда вместе с приложениями удаляются не все созданные ими файлы. Некоторые оставляют папки с кэшированными данными, настройками или загруженным контентом, которые могут занимать много памяти.

На большинстве телефонов Android следует открыть менеджер файлов, включите опцию отображения скрытых файлов, затем перейти в папку "Внутренняя память" > "Android" > "obb". Здесь можно просмотреть папки с названиями и удалить те, которые уже не нужны.

После удаления приложений в памяти часто остаются ненужные файлы Фото: Make Use Of

Скрытые файлы в мессенджерах

Многие мессенджеры, такие как WhatsApp, Telegram и Messenger, по умолчанию сохраняют все полученные фотографии, видео и аудио даже после их удаления из чата. Со временем эти файлы могут занимать много места, особенно в активных группах или каналах.

Большинство таких приложений включают функции управления хранилищем, которые упрощают просмотр и удаление старых файлов.

Как удалить скрытые файлы в WhatsApp:

перейти в раздел "Настройки";

открыть "Хранилище и данные"

выбрать "Управление хранилищем";

проверить, какие чаты и медиафайлы занимают больше всего места;

удалить ненужные.

Мессенджер WhatsApp со временем накапливает много данных Фото: Make Use Of

У Telegram и Messenger есть похожие параметры в разделе "Данные и хранилище", позволяющие быстро удалять старые или большие файлы для освобождения места.

Ранее писали, как настроить смартфон на Android, чтобы он дольше работал без подзарядки. Несколько простых способов значительно увеличивают автономность устройства.