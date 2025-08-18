Приховані файли займають багато пам'яті на Android: як перевірити та очистити смартфон

Якщо пам'ять пристрою під управлінням Android заповнюється швидше, ніж слід було б, причиною можуть бути приховані файли.

Вони вже не становлять жодної користі, а лише знижують продуктивність. На щастя, їх можна видалити, якщо знати, де шукати. Видання Make Use Of назвало шість способів звільнити пам'ять смартфона.

Кеш додатків і дані додатків

Кожна програма зберігає тимчасові файли, звані кешем, для прискорення завантаження. Найбільше таких файлів, як правило, створюють соціальні мережі, браузери та стрімінгові сервіси, оскільки обробляють величезну кількість зображень і відео. Згодом цей кеш може накопичитися дуже багато, і його очищення допоможе миттєво звільнити місце, не видаляючи збережені логіни та налаштування.

Дані додатків містять особисті налаштування, збережені облікові записи та іноді файли, завантажені всередині програми. Видалення цих даних скидає додаток до стану за замовчуванням, що означає необхідність повторного входу в систему і налаштування параметрів. Це може бути корисно для усунення проблем із застосунками або для очищення місця в застосунках, якими рідко користуються.

В обох випадках слід відкрити застосунок "Налаштування" на телефоні, перейти в розділ "Додатки", вибрати потрібний додаток, потім відкрити "Сховище". Там потрібно натиснути "Очистити кеш", щоб видалити тимчасові файли, або "Очистити дані", щоб повністю скинути налаштування програми. На деяких пристроях"Очистити дані" може відображатися як"Очистити сховище".

Завантажені та забуті файли

У папці "Завантаження" часто зберігаються файли, які вам більше не потрібні. Це можуть бути старі PDF-файли, зображення, збережені кілька місяців або років тому, установники APK-файлів або великі відео. Якщо доводилося переносити файли з іншого телефона через "хмару" або Bluetooth, вони можуть все ще займати місце в сховищі, хоча й не впливають на роботу додатків.

Щоб видалити їх, потрібно відкрити додаток Files by Google або "Мої файли" і перейти в папку "Завантаження". Можна сортувати список за розміром або датою, щоб знайти найбільші або найстаріші файли. Їхнє видалення миттєво звільнить місце і не вплине на роботу додатків і служб.

Накопичені дані браузера

Веб-браузери займають мало місця на телефоні самі по собі, але накопичують багато даних. При кожному відвідуванні сайту зберігаються кешовані зображення, файли cookie та інші дані, які прискорюють завантаження сторінок, але займають місце. Застарілі файли cookie також можуть призводити до некоректного завантаження деяких сторінок. Алгоритм видалення старих файлів у різних браузерів схожий. У будь-якому разі це може швидко звільнити місце і допомогти усунути проблеми із завантаженням.

Як видалити дані браузера Chrome:

відкрити додаток і натиснути на меню з трьома крапками в правому верхньому кутку;

вибрати "Історія" — "Конфіденційність і безпека" ;

— ; вибрати "Видалити дані браузера" ;

; вибрати "Кешовані зображення і файли" , щоб звільнити місце, зберігши більшість даних входу;

, щоб звільнити місце, зберігши більшість даних входу; вибрати "Файли cookie і дані сайтів", якщо потрібно повністю оновити браузер або усунути проблеми з певними сайтами (це призведе до виходу з більшості облікових записів).

Як видалити дані браузера Samsung Internet:

відкрити меню;

перейти в "Налаштування";

вибрати "Особисті дані браузера";

натиснути "Видалити дані браузера".

Як видалити дані браузера Firefox для Android слід:

відкрити "Налаштування";

відкрити "Конфіденційність і безпека";

вибрати "Видалити дані браузера".

Непотрібні карти

Навігаційні програми, такі як "Google Карти", можуть зберігати великі обсяги даних офлайн-карт для збережених зон. Вони корисні в подорожах без надійного інтернету, але також можуть займати багато місця, особливо під час завантаження великих регіонів.

Щоб видалити їх з "Google Карт", потрібно відкрити додаток і натиснути на зображення свого профілю в правому верхньому кутку, потім вибрати "Офлайн-карти", щоб переглянути збережені області. Поруч із тими, які більше не потрібні, варто натиснути на три крапки і видалити. Не варто переживати, адже за наявності доступу до інтернету можна знову завантажити карти в будь-який час.

Дані після видалення додатків

Іноді разом із додатками видаляються не всі створені ними файли. Деякі залишають папки з кешованими даними, налаштуваннями або завантаженим контентом, які можуть займати багато пам'яті.

На більшості телефонів Android слід відкрити менеджер файлів, увімкніть опцію відображення прихованих файлів, потім перейти в папку "Внутрішня пам'ять" > "Android" > "obb". Тут можна переглянути папки з назвами та видалити ті, які вже не потрібні.

Приховані файли в месенджерах

Багато месенджерів, як-от WhatsApp, Telegram і Messenger, за замовчуванням зберігають усі отримані фотографії, відео та аудіо навіть після їх видалення з чату. Згодом ці файли можуть займати багато місця, особливо в активних групах або каналах.

Більшість таких додатків включають функції управління сховищем, які спрощують перегляд і видалення старих файлів.

Як видалити приховані файли у WhatsApp:

перейти в розділ "Налаштування";

відкрити "Сховище і дані"

вибрати "Управління сховищем";

перевірити, які чати та медіафайли займають найбільше місця;

видалити непотрібні.

У Telegram і Messenger є схожі параметри в розділі "Дані та сховище", що дають змогу швидко видаляти старі або великі файли для звільнення місця.

