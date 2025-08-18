Android-смартфон запрацює як "скажений": треба тільки правильно його налаштувати

Навіть флагманським смартфонам не завадить продовжити час роботи акумулятора. Причому йдеться не про якісь малопомітні хвилини, а про кілька годин.

Досить правильно розпорядитися деякими налаштуваннями вашого Android-смартфона, пише zdnet.com. Видання описує ці налаштування більш детально, і пояснює, як їх застосувати.

Вимкнути дисплей

Постійно ввімкнений дисплей — це одне з головних джерел витрати заряду акумулятора. Хоча виробники заявляють, що це всього 1-2% заряду на годину, але насправді ці показники набагато вищі.

Відкрийте застосунок "Налаштування" і знайдіть розділ "Екран блокування". Швидше за все, він знаходиться в головному списку налаштувань або в розділі "Дисплей". Там знайдіть параметр "Завжди показувати інформацію" або простий перемикач для ввімкнення функції "Завжди на дисплеї". У будь-якому разі вимкніть цю функцію і переконайтеся, що екран повністю гасне під час блокування.

Увімкнути адаптивну батарею

В Android вбудована зручна функція під назвою Adaptive Battery, доступна на більшості пристроїв. Adaptive Battery автоматично керує продуктивністю та ефективністю телефону у фоновому режимі, використовуючи спеціальні процеси для продовження часу роботи акумулятора.

Відкрийте "Налаштування" > "Акумулятор" > "Адаптивні налаштування" і переконайтеся, що функцію "Адаптивна батарея" ввімкнено. Якщо ні, увімкніть її.

Економія заряду батареї

Це ще одна корисна функція, яка може продовжити час роботи смартфона між заряджаннями. На телефонах Pixel навіть є функція Extreme Battery Saver, яка вимикає більше функцій і призупиняє роботу більшості додатків.

Функція може називатися по-різному на різних телефонах (наприклад, на смартфонах Galaxy вона називається "Режим енергозбереження"), але суть її в будь-якому разі одна й та сама.

На телефонах Pixel перейдіть у розділ "Налаштування" > "Акумулятор" > "Економія заряду". Ви також можете вибрати розклад автоматичного ввімкнення та вимкнення функції.

На телефонах Galaxy перейдіть у розділ "Налаштування" > "Акумулятор і догляд за пристроєм" > "Акумулятор". Щоб увімкнути функцію, переведіть перемикач поруч із пунктом "Економія заряду".

Темний режим

Зараз навіть бюджетні Android-смартфони використовують OLED-дисплеї. Ця технологія дає змогу окремим пікселям затемнюватися або повністю відключатися, коли вони не використовуються.

Відкрийте "Налаштування" > "Дисплей" на вашому Android-телефоні. Там ви знайдете можливість перемикатися між світлою і темною темою, а також налаштувати автоматичне ввімкнення темного режиму в певний час доби.

Видалити невикористовувані акаунти

Напевно, у кожного користувача був випадок, коли він створював новий обліковий запис у соціальній мережі або поштовому сервісі, потім забував про нього і створював акаунт повторно.

Старі облікові записи на телефоні, навіть якщо їх не використовують, все одно оновлюються у фоновому режимі і розряджають акумулятор. Тож краще їх позбутися.

Відкрийте застосунок "Налаштування" і знайдіть розділ "Облікові записи" (на телефонах Samsung він називається "Облікові записи та резервне копіювання", а на телефонах Pixel — "Паролі аndroid та облікові записи"). Ви побачите список усіх облікових записів, синхронізованих із вашим телефоном. Натисніть на один із них і прокрутіть вниз до кнопки "Видалити обліковий запис".

