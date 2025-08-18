Android-смартфон заработает как "бешеный": надо только правильно его настроить

Даже флагманским смартфонам не помешает продлить время работы аккумулятора. Причем речь идет не о каких-то малозаметных минутах, а о нескольких часах.

Related video

Достаточно правильно распорядиться некоторыми настройками вашего Android-смартфона, пишет zdnet.com. Издание описывает эти настройки более подробно, и объясняет, как их применить.

Отключить дисплей

Постоянно включенный дисплей – это один из главных источников расхода заряда аккумулятора. Хотя производители заявляют, что это всего 1–2% заряда в час, но на самом деле эти показатели гораздо выше.

Откройте приложение «Настройки» и найдите раздел «Экран блокировки». Скорее всего, он находится в главном списке настроек или в разделе «Дисплей». Там найдите параметр «Всегда показывать информацию» или простой переключатель для включения функции «Всегда на дисплее». В любом случае отключите эту функцию и убедитесь, что экран полностью гаснет при блокировке.

Включить адаптивную батарею

В Android встроена удобная функция под названием Adaptive Battery, доступная на большинстве устройств. Adaptive Battery автоматически управляет производительностью и эффективностью телефона в фоновом режиме, используя специальные процессы для продления времени работы аккумулятора.

Откройте «Настройки» > «Аккумулятор» > «Адаптивные настройки» и убедитесь, что функция «Адаптивная батарея» включена. Если нет, включите ее.

Экономия заряда батареи

Это еще одна полезная функция, которая может продлить время работы смартфона между зарядками. На телефонах Pixel даже есть функция Extreme Battery Saver, которая отключает больше функций и приостанавливает работу большинства приложений.

Функция может называться по-разному на разных телефонах (например, на смартфонах Galaxy она называется «Режим энергосбережения»), но суть ее в любом случае одна и та же.

На телефонах Pixel перейдите в раздел «Настройки» > «Аккумулятор» > «Экономия заряда». Вы также можете выбрать расписание автоматического включения и выключения функции.

На телефонах Galaxy перейдите в раздел «Настройки» > «Аккумулятор и уход за устройством» > «Аккумулятор». Чтобы включить функцию, переведите переключатель рядом с пунктом «Экономия заряда».

Темный режим

Сейчас даже бюджетные Android-смартфоны используют OLED-дисплеи. Эта технология позволяет отдельным пикселям затемняться или полностью отключаться, когда они не используются.

Откройте «Настройки» > «Дисплей» на вашем Android-телефоне. Там вы найдёте возможность переключаться между светлой и темной темой, а также настроить автоматическое включение темного режима в определенное время суток.

Удалить неиспользуемые аккаунты

Наверно, у каждого пользователя был случай, когда он создавал новую учетную запись в социальной сети или почтовом сервисе, потом забывал о ней и создавал аккаунт повторно.

Старые учетные записи на телефоне, даже если не используются, все равно обновляются в фоновом режиме и разряжают аккумулятор. Так что лучше от них избавиться.

Откройте приложение «Настройки» и найдите раздел «Учетные записи» (на телефонах Samsung он называется «Учетные записи и резервное копирование», а на телефонах Pixel — «Пароли androи учетные записи»). Вы увидите список всех учетных записей, синхронизированных с вашим телефоном. Нажмите на одну из них и прокрутите вниз до кнопки «Удалить учетную запись».

Ранее стало известно, что недооцененная функция выводит телефоны Samsung на новый уровень. Речь шла о с новой версии программной оболочки One UI 7 на базе Android 15.

Также Фокус писал о том, какой телефон купить в 2025 году. Среди лучших моделей назывались iPhone 16 Pro, Google Pixel 9 Pro, Samsung Galaxy S25 Ultra.