Как "разгрузить" смартфон и заставить его работать быстрее: поможет очень простой трюк

Однажды настанет момент, когда ваш телефон начнет работать медленнее и вообще вести себя странно. Даже продвинутым гаджетам время от времени нужна «разгрузка».

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Чтобы дать смартфону «второе дыхание», бывает достаточно просто очистить кэш, пишет slashgear.com. Издание дает пошаговую инструкцию, как сделать это на iPhone.

На iPhone есть два типа кэша:

кэш браузера (например, Safari или Chrome), где хранятся данные веб-сайтов (это позволяет ускорить загрузку страниц при повторном открытии;

и кэш приложений, в котором хранятся временные файлы (изображения, видео и настройки).

Кэшированные файлы могут значительно повысить скорость работы, но, если не следить за ними, начнут занимать все больше места и будут, наоборот. «тормозить» ваш смартфон.

Очистка кэша Safari:

Откройте приложение «Настройки» на iPhone.

Прокрутите вниз и нажмите Safari.

Прокрутите вниз, затем нажмите «Очистить историю и данные сайтов».

Затем нажмите красную кнопку «Очистить историю» в нижней части экрана.

Если вы хотите удалить больше данных, относящихся к сайтам, перейдите в «Настройки» > «Приложения» > «Safari» > «Дополнительно» > «Данные веб-сайтов», затем нажмите «Удалить все данные веб-сайтов» и «Удалить сейчас».

Очистка кэша Chrome:

Откройте Chrome на iPhone.

Нажмите кнопку меню с тремя точками в нижней части экрана.

Нажмите «Настройки» > «Конфиденциальность и безопасность» > «Удалить данные браузера».

Выберите временной диапазон.

Нажмите «Данные просмотра», чтобы выбрать, что именно вы хотите удалить, затем нажмите «Подтвердить».

Нажмите «Удалить данные».

Действия по очистке кэша в других сторонних браузерах, например, Firefox, немного отличаются, но у большинства из них есть похожие опции в меню «Конфиденциальность» и «Настройки».

Очистка кэша приложений на iPhone:

Откройте приложение «Настройки».

Нажмите «Общие».

Нажмите «Хранилище iPhone».

Прокручивайте список приложений, пока не найдете то, кэш которого вы хотите очистить.

Нажмите «Выгрузить приложение», чтобы удалить приложение, но сохранить его документы и данные.

Нажмите «Удалить приложение», если вы хотите удалить все, включая кэшированные данные.

Переустановите приложение из App Store.

Иногда объем кэшированных данных может превышать объем самого приложения, поэтому лучше время от времени проверять хранилище iPhone и очищать не только кэш браузера, но и кэш приложения.

Также Фокус писал о том, что надо периодически очищать кэш телевизора. Такая очистка может повысить производительность, устранить сбои и улучшить качество потоковой передачи.

Еще стало известно, как продлить время работы батареи на iPhone и Android. Действия будут несколько отличаться в зависимости от типа смартфона, но цель у них одна и та же – продлить время автономной работы.