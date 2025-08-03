Як "розвантажити" смартфон і змусити його працювати швидше: допоможе дуже простий трюк

Одного разу настане момент, коли ваш телефон почне працювати повільніше і взагалі поводитися дивно. Навіть просунутим гаджетам час від часу потрібне "розвантаження".

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Щоб дати смартфону "друге дихання", буває достатньо просто очистити кеш, пише slashgear.com. Видання дає покрокову інструкцію, як зробити це на iPhone.

На iPhone є два типи кешу:

кеш браузера (наприклад, Safari або Chrome), де зберігаються дані веб-сайтів (це дає змогу прискорити завантаження сторінок під час повторного відкриття;

і кеш додатків, у якому зберігаються тимчасові файли (зображення, відео та налаштування).

Кешовані файли можуть значно підвищити швидкість роботи, але, якщо не слідкувати за ними, почнуть займати дедалі більше місця і будуть, навпаки. "гальмувати" ваш смартфон.

Очищення кешу Safari:

Відкрийте додаток "Налаштування" на iPhone.

Прокрутіть униз і натисніть Safari.

Прокрутіть униз, потім натисніть "Очистити історію та дані сайтів".

Потім натисніть червону кнопку "Очистити історію" в нижній частині екрана.

Якщо ви хочете видалити більше даних, що відносяться до сайтів, перейдіть у "Налаштування" > "Додатки" > "Safari" > "Додатково" > "Дані веб-сайтів", потім натисніть "Видалити всі дані веб-сайтів" і "Видалити зараз".

Очищення кешу Chrome:

Відкрийте Chrome на iPhone.

Натисніть кнопку меню з трьома крапками в нижній частині екрана.

Натисніть "Налаштування" > "Конфіденційність і безпека" > "Видалити дані браузера".

Виберіть часовий діапазон.

Натисніть "Дані перегляду", щоб вибрати, що саме ви хочете видалити, потім натисніть "Підтвердити".

Натисніть "Видалити дані".

Дії з очищення кешу в інших сторонніх браузерах, наприклад, Firefox, дещо відрізняються, але у більшості з них є схожі опції в меню "Конфіденційність" і "Налаштування".

Очищення кешу додатків на iPhone:

Відкрийте застосунок "Налаштування".

Натисніть "Загальні".

Натисніть "Сховище iPhone".

Прокручуйте список додатків, поки не знайдете той, кеш якого ви хочете очистити.

Натисніть "Вивантажити застосунок", щоб видалити застосунок, але зберегти його документи і дані.

Натисніть "Видалити додаток", якщо ви хочете видалити все, включно з кешованими даними.

Перевстановіть додаток з App Store.

Іноді обсяг кешованих даних може перевищувати обсяг самого додатка, тому краще час від часу перевіряти сховище iPhone і очищати не тільки кеш браузера, а й кеш додатка.

Також Фокус писав про те, що треба періодично очищати кеш телевізора. Таке очищення може підвищити продуктивність, усунути збої і поліпшити якість потокової передачі.

Ще стало відомо, як продовжити час роботи батареї на iPhone та Android. Дії дещо відрізнятимуться залежно від типу смартфона, але мета в них одна й та сама — продовжити час автономної роботи.