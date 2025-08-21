Приховані "пожирачі" ресурсів: прості трюки сильно прискорюють роботу ПК і ноутбука з Windows

Згодом будь-який комп'ютер під управлінням операційної системи може почати працювати повільніше, але це легко виправити.

Часто причина проблеми криється не в обладнанні, а у фонових службах, які запускаються самі по собі, навіть якщо не потрібні. Видання Make Use Of розповіло, як їх відключити, щоб прискорити роботу ПК або ноутбука.

Чому комп'ютер працює повільно

З часом можна помітити, що програми відкриваються довше, файли завантажуються повільніше, і навіть така проста дія, як пошук за документом, може виконуватися дуже довго. Цілком імовірно, комп'ютер витрачає ресурси на виконання завдань, про які користувач навіть не підозрює.

Наприклад, індексація пошуку — це процес, який безперервно сканує файли, електронні листи та інші дані у фоновому режимі. Це дає змогу Windows швидко видавати результати за запитами в пошуковому рядку. Під час сканування витрачаються обчислювальні ресурси процесора і дискового простору. На швидкому комп'ютері процес проходить непомітно, проте стара або повільна машина помітно пригальмовує.

Подібний ефект дає служба Windows Update Medic (або WaaSMedic), покликана забезпечити безперебійну роботу Центру оновлення Windows. Навіть якщо призупинити або відключити оновлення системи, то служба часто автоматично перезапускає їх. Перевіряючи наявність оновлень, завантажуючи файли і готуючи встановлення, вона може непомітно знижувати продуктивність системи.

Коли обидві згадані служби працюють у фоновому режимі, то конкурують за обмежені ресурси комп'ютера. У результаті навантаження збільшується, кулер починає обертатися швидше, а програми завантажуються довше.

Відключити індексацію пошуку

За замовчуванням Windows індексує практично всі файли на комп'ютері: документи, зображення, електронні листи та багато іншого. Таким чином, під час пошуку чого-небудь результати з'являються практично миттєво. Що більше файлів індексує Windows, то більше ресурсів процесора і диска вона споживає.

Якщо Windows Search використовується рідко, а продуктивність важливіша, є сенс повністю вимкнути індексацію пошуку. Це може бути особливо корисно для геймерів і всіх, кому потрібна максимальна обчислювальна потужність.

Для вимкнення індексації пошуку потрібно виконати такі кроки:

відкрити меню пошуку, натиснувши Win + S;

написати services.msc і натиснути Enter;

знайти у списку службу Windows Search;

клацнути по ній правою кнопкою миші і вибрати "Властивості";

встановити "Тип запуску" на "Відключено";

натиснути "Застосувати";

натиснути кнопку "Стоп" і вибрати "Так" для підтвердження.

Вимкнення індексації може призвести до того, що пошук займатиме трохи більше часу, але загалом комп'ютер працюватиме швидше і чуйніше. Щоб повністю не відключати індексацію пошуку, можна знайти баланс між швидкістю і зручністю, знизивши вибірку. Наприклад, можна заборонити Windows індексувати весь диск "C" або всі тимчасові файли в системі.

Щоб обмежити індексацію пошуку, потрібно:

відкрити меню пошуку, натиснувши Win + S;

ввести "Параметри індексації" і натиснути Enter;

у вікні "Параметри індексування" натиснути кнопку "Змінити";

зняти позначки з тих папок або дисків, які не потрібно індексувати;

натиснути кнопку "ОК".

Вимкнути службу Windows Update Medic

У списку служб ця вказана як WaaSMedic у списку служб Windows. Спроба відключити її безпосередньо призведе до того, що система видасть повідомлення "Відмовлено в доступі". Єдиний надійний спосіб — скористатися редактором реєстру.

Перш ніж вносити будь-які зміни, рекомендується створити резервну копію файлів реєстру і точку відновлення. Таким чином, у разі виникнення проблем систему можна повернути до стабільного стану. Для цього потрібно:

відкрити редактор реєстру за допомогою меню пошуку;

використовувати ліву панель для переходу до HKLM > SYSTEM > CurrentControlSet > Services > WaaSMedicSvc;

двічі клацнути на параметр Start DWORD і змінити його значення на "4";

натиснути "ОК";

перезавантажити комп'ютер.

Хоча вимкнення служби Windows Update Medic може звільнити ресурси та усунути перебої в оновленні, це також означає, що доведеться перевіряти наявність оновлень і встановлювати їх вручну. Це додаткові зусилля, проте вони дадуть змогу встановлювати оновлення у зручний час, обирати лише потрібні та прискорити роботу системи.

