Windows 12 уже тут: ентузіаст випередив Microsoft і показав ОС у дії (відео)

Поки Microsoft тільки розробляє Windows 12, ентузіаст під ніком AR 4789 уже показав, який вигляд могла б мати ідеальна версія ОС. У своєму концепт-відео він продемонстрував версію 12.2 з функціями, які багато хто хотів би побачити в офіційному релізі.

Ролик швидко набрав популярність, викликавши у користувачів змішані почуття — захват від побаченого і розчарування від того, що це всього лише мрія, пише XDA Developers. Концепт демонструє безліч функцій, про які давно просять користувачі, але які Microsoft наполегливо ігнорує.

Головна фішка, показана у відео, — це миттєве перемикання тем оформлення. Усього за пару кліків сучасний інтерфейс Windows перетворюється на класичний Windows 7 Aero, з напівпрозорими вікнами і кнопкою "Пуск" у лівому кутку. Ця функція задовольняє ностальгічні уподобання мільйонів користувачів, які сумують за старим дизайном.

Концептуальне відео, що демонструє Windows 12.2 у всій красі

Однак, як зазначають експерти, реалізувати таке в реальній операційній системі — завдання неймовірної складності. Код Windows писався десятиліттями і додавання таких глибоких змін, як миттєва зміна всього інтерфейсу, може порушити стабільність ОС і сумісність зі старими програмами. Тому те, що легко показати в красивому відео, для Microsoft є величезною технічною проблемою.

Проте, цей концепт — не просто фантазія, а свого роду "список бажань" для Microsoft. Офіційного анонсу Windows 12 ще не було, але чутки про її швидкий реліз продовжують з'являтися. І хоча ми навряд чи отримаємо "ОС мрії" з відео, це наочна демонстрація того, чого насправді хочуть користувачі.

