Встановіть негайно: Microsoft розсилає велике оновлення Windows 11 25H2

Microsoft почала поширення щорічного апдейта Windows 11. У версії 25H2 акцент зроблено на безпеці, оптимізації та видаленні застарілих компонентів. Збірка вже доступна для встановлення через "Центр оновлення Windows".

Нова версія, на відміну від попередніх оновлень, розсилається у вигляді компактного пакета активації. Це означає, що всі нововведення вже були заздалегідь завантажені на комп'ютери зі щомісячними апдейтами, і 25H2 просто їх активує, що робить установку швидкою і надійною, пише Microsoft.

Що додали

Головні зміни торкнулися безпеки та захисту від загроз. ОС отримала вдосконалену систему виявлення вразливостей як на етапі складання, так і під час роботи. Ще дебютували інструменти на базі штучного інтелекту для допомоги в безпечному написанні коду. У рамках оптимізації Microsoft видалила застарілі компоненти, такі як PowerShell 2.0 і утиліта командного рядка WMIC, зробивши Windows 11 легшою.

Для корпоративних користувачів додано підтримку Wi-Fi 7, а також можливість видаляти встановлені додатки з Microsoft Store через Microsoft Intune або Group Policy для IT-адміністраторів.

Як встановити

Щоб отримати 25H2 одним із перших, потрібно зайти в "Центр оновлення Windows" і ввімкнути опцію "Отримуйте останні оновлення, щойно вони стануть доступними". Розгортання відбуватиметься поетапно, і на деяких пристроях воно може бути тимчасово призупинене, якщо система виявить проблеми із сумісністю драйверів або додатків.

Нова версія скидає лічильник підтримки: тепер для домашніх і Pro-редакцій він становить 24 місяці, а для корпоративних і освітніх — 36 місяців.

Раніше Фокус повідомляв, що Microsoft припиняє безкоштовну підтримку популярної Windows 10. Компанія Microsoft з 14 жовтня 2025 року припинить надавати безкоштовні оновлення безпеки для Windows 10, тому старі комп'ютери стануть вразливими.