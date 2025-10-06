Windows 7 раптом стала в 10 разів популярнішою: чому люди переходять на цю стару ОС

Windows 7, підтримка якої припинилася майже п'ять років тому, несподівано повернулася на ринок. За останні два місяці її частка зросла майже в 10 разів, тоді як популярність актуальної Windows 11 продовжує падати.

Related video

За даними Statcounter, у вересні 2025 року частка Windows 7 підскочила до 9,61% — це майже втричі більше, ніж у серпні (3,35%), і майже в 10 разів більше, ніж у липні (0,88%). Цей раптовий сплеск затребуваності 16-річної операційної системи викликав здивування в експертів, пише TechRadar.

Причини такої динаміки

Тенденцію пов'язують з тим, що вже в середині жовтня припиниться підтримка Windows 10. Користувачі думають про перехід на іншу ОС. Однак, судячи зі статистики, далеко не всі хочуть миритися з високими системними вимогами Windows 11. Замість неї вони вважають за краще повернутися до звичної і "легкої" Windows 7, не купуючи новий комп'ютер для апдейту.

Особливо яскраво цей тренд проявився в Азії, де частка системи 2009 року випуску за два місяці злетіла з 2,3% до 18,7%. Можливе пояснення полягає в тому, що в цих регіонах досі в ходу залишаються безліч старих ПК, які несумісні з Windows 11.

Крім того, на тлі відродження "сімки" Windows 11 продовжує втрачати частку ринку другий місяць поспіль. У вересні її популярність знизилася до 48,94%, хоча ще в липні вона займала 53,51%. Частка Windows 10 також скорочується, але не так швидко, як очікувалося — зараз вона становить 40,5%.

Чому це не найкраща ідея

Експерти попереджають, що використання Windows 7 у 2025 році — сумнівна затія. Операційна система не отримує оновлень безпеки ще з 2023 року. До того ж на ній можуть не працювати сучасні драйвери, додатки і навіть сайти, що вимагає безлічі технічних "милиць".

Проте те, що користувачі віддали перевагу навіть Windows 7 перед новою ОС — тривожний сигнал для Microsoft. Значна частина споживачів, чи то через системні вимоги, чи то через необхідність купувати новий ПК, чи то з інших причин, поки що не готові йти на повідку у техногіганта.

Раніше Фокус писав, що Microsoft розсилає велике оновлення Windows 11 25H2. У цій версії акцент зроблено на безпеці, оптимізації та видаленні застарілих компонентів. Збірка вже доступна для встановлення через "Центр оновлення Windows".