Windows 10 більше не підтримується: що тепер робити мільйонам користувачів

З 14 жовтня 2025 року Microsoft припиняє безкоштовну стандартну підтримку для операційної системи Windows 10, — при тому, що нею все ще користуються мільйони людей. Актуальним стає питання, як їм захистити свої пристрої.

Related video

Хоча ще у 2021 році вийшла нова версія Windows 11, користувачі не поспішають відмовлятися від Windows 10, зазначає The Guardian. За інформацією видання, у вересні на "десятці" працювали четверо з десяти користувачів Microsoft Windows по всьому світу.

Що буде, якщо не оновитися

Припинення підтримки Windows 10 означає, що для неї більше не буде безкоштовних оновлень програмного забезпечення, виправлень безпеки або технічної допомоги. Комп'ютери та ноутбуки з Windows 10 продовжать працювати, але що далі, то вразливішими вони ставатимуть для вірусів і шкідливих програм.

Тому Microsoft настійно рекомендує перейти на більш сучасну систему Windows. Якщо вашому гаджету менше чотирьох років, із цим, найімовірніше, проблем не буде. Щоб уточнити, чи може ваш комп'ютер працювати під управлінням Windows 11, перевірте його характеристики: мінімальні вимоги для Windows 11 — 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудованої пам'яті, але ще потрібен і модуль Trusted Platform Module 2.0 (TPM 2.0). Він зберігає облікові дані в захищеному чипі (такі ж чипи працюють у всіх сучасних смартфонах).

Як обійтися без Windows 11

Якщо пристрій все-таки не призначений для роботи на Windows 11, можна знайти компромісний варіант — підписатися на розширене оновлення безпеки Microsoft терміном на один рік. Таким чином ваш комп'ютер буде захищений до 13 жовтня 2026 року, і ви виграєте якийсь час. Можливо, до того часу ви взагалі купите новий ноутбук або комп'ютер.

Є і ще один спосіб — використовувати інші операційні системи, які допоможуть забезпечити безпеку ваших гаджетів. Наприклад, можна спробувати Linux. Однією з найзручніших версій вважається Ubuntu від Canonical. У неї відкритий вихідний код, вона безкоштовна і підтримується оновленнями безпеки. Для встановлення Ubuntu замість Windows вам знадобиться USB-накопичувач. Canonical пропонує і покрокову інструкцію, яка може допомогти.

А якщо основну частину завдань, які вам потрібні на комп'ютері, можна виконати через браузер, то Google пропонує полегшену версію ChromeOS, яку можна безкоштовно встановити на кілька комп'ютерів. Переконайтеся, що ваша модель сумісна з цією версією, а потім просто дотримуйтесь інструкції зі встановлення ChromeOS Flex (тут теж знадобиться USB-флешка).

Раніше Фокус повідомляв, що Windows 7 раптом стала в 10 разів популярнішою. Виявилося, що люди, замість того, щоб переходити на Windows 11, вважають за краще повернутися до більш простої і зручної старої версії.

Також стало відомо, як прискорити Windows 11 і 10 одним натисканням. Сама компанія Microsoft визнала, що дві популярні функції, активні в Windows за замовчуванням, можуть серйозно сповільнювати роботу комп'ютера, і їх треба просто відключити.