Ці два налаштування уповільнюють ПК: як прискорити Windows 11 і 10 одним натисканням (фото)

Microsoft визнала, що дві популярні функції, активні в Windows за замовчуванням, можуть серйозно уповільнювати роботу комп'ютера. Їхнє вимкнення — один із найпростіших способів прискорити систему.

Крім загальних порад на кшталт оновлення драйверів і очищення диска, компанія виділила дві конкретні опції, що безпосередньо впливають на продуктивність. Йдеться про синхронізацію з OneDrive і візуальні ефекти, пише Microsoft.

Взаємодія з OneDrive

Хмарне сховище OneDrive за замовчуванням увімкнено в Windows і постійно синхронізує ваші файли. Це зручно для доступу з різних пристроїв і резервного копіювання, але постійний процес синхронізації може "від'їдати" системні ресурси і сповільнювати роботу, особливо під час роботи з великою кількістю файлів.

Microsoft радить тимчасово призупинити синхронізацію OneDrive, щоб перевірити, чи впливає вона на продуктивність. Для цього потрібно натиснути на іконку OneDrive у треї, вибрати "Параметри" і натиснути "Призупинити синхронізацію". Якщо комп'ютер став працювати швидше, можливо, варто переглянути налаштування синхронізації або вмикати її тільки за потреби.

Тимчасове вимкнення синхронізації OneDrive через панель завдань Windows Фото: Скриншот

Візуальні ефекти

Windows 11 і 10 мають багато красивих анімацій, тіней і ефектів прозорості. Вони роблять інтерфейс приємним для очей, але потребують додаткових ресурсів, особливо на комп'ютерах з невеликим об'ємом оперативної пам'яті або слабкою відеокартою.

Вимкнути всі ефекти можна одним кліком. Введіть у пошуку параметрів Windows "продуктивність" і виберіть пункт "Налаштування представлення і продуктивності системи". У вікні, що відкрилося, на вкладці "Візуальні ефекти" виберіть опцію "Забезпечити найкращу швидкодію". Інтерфейс стане менш привабливим, але система працюватиме помітно спритніше.

Інші корисні поради

Крім цих двох нюансів, Microsoft також рекомендує:

Регулярно перезавантажувати ПК, а не використовувати сплячий режим.

Звільняти місце на диску, тримаючи вільними не менше 15-20%.

Відключати автозавантаження непотрібних програм.

Перевіряти систему на віруси вбудованим інструментом Windows Defender.

Раніше Фокус писав, чому Windows 7 раптом стала в 10 разів популярнішою. Підтримка ОС припинилася майже п'ять років тому, але вона повернулася на ринок. За останні два місяці частка старої системи зросла майже десятикратно, тоді як популярність актуальної Windows 11 продовжує падати.