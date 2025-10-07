Эти две настройки замедляют ПК: как ускорить Windows 11 и 10 одним нажатием (фото)

Microsoft признала, что две популярные функции, активные в Windows по умолчанию, могут серьезно замедлять работу компьютера. Их отключение — один из самых простых способов ускорить систему.

Помимо общих советов вроде обновления драйверов и очистки диска, компания выделила две конкретные опции, напрямую влияющие на производительность. Речь идет о синхронизации с OneDrive и визуальных эффектах, пишет Microsoft.

Взаимодействие с OneDrive

Облачное хранилище OneDrive по умолчанию включено в Windows и постоянно синхронизирует ваши файлы. Это удобно для доступа с разных устройств и резервного копирования, но постоянный процесс синхронизации может "отъедать" системные ресурсы и замедлять работу, особенно при работе с большим количеством файлов.

Microsoft советует временно приостановить синхронизацию OneDrive, чтобы проверить, влияет ли она на производительность. Для этого нужно нажать на иконку OneDrive в трее, выбрать "Параметры" и нажать "Приостановить синхронизацию". Если компьютер стал работать быстрее, возможно, стоит пересмотреть настройки синхронизации или включать ее только по необходимости.

Временное отключение синхронизации OneDrive через панель задач Windows Фото: Скриншот

Визуальные эффекты

Windows 11 и 10 имеют много красивых анимаций, теней и эффектов прозрачности. Они делают интерфейс приятным для глаз, но требуют дополнительных ресурсов, особенно на компьютерах с небольшим объемом оперативной памяти или слабой видеокартой.

Отключить все эффекты можно одним кликом. Введите в поиске параметров Windows "производительность" и выберите пункт "Настройка представления и производительности системы". В открывшемся окне на вкладке "Визуальные эффекты" выберите опцию "Обеспечить наилучшее быстродействие". Интерфейс станет менее привлекательным, но система будет работать заметно шустрее.

Другие полезные советы

Помимо этих двух нюансов, Microsoft также рекомендует:

Регулярно перезагружать ПК, а не использовать спящий режим.

Освобождать место на диске, держа свободными не менее 15-20%.

Отключать автозагрузку ненужных программ.

Проверять систему на вирусы встроенным инструментом Windows Defender.

Раньше Фокус писал, почему Windows 7 вдруг стала в 10 раз популярнее. Поддержка ОС прекратилась почти пять лет назад, но она вернулась на рынок. За последние два месяца доля старой системы выросла почти десятикратно, в то время как популярность актуальной Windows 11 продолжает падать.