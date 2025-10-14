Прекращение поддержки ОС Windows 10: мифы, которым не нужно верить и паниковать (фото)

С 14 октября 2025 года Windows 10 перестанет получать обновления, и вокруг этого решения сложились недоразумения. Разбираемся, что на самом деле ждет пользователей.

Related video

Многие пользователи обеспокоены будущим своих компьютеров с этой ОС. Эксперты издания TechRadar опровергли главные мифы, связанные с прекращением поддержки Windows 10.

"Система перестанет работать"

Конечно, после 14 октября ваш компьютер с Windows 10 продолжит функционировать, как обычно. Единственное, что изменится — Microsoft перестанет выпускать ежемесячные обновления, включая патчи безопасности.

"Можно без проблем оставаться на Windows 10"

Многие считают, что если осторожно пользоваться интернетом и иметь хороший антивирус, то можно спокойно оставаться на Windows 10 и после окончания поддержки. Отчасти это так, но на практике есть нюансы.

С каждым месяцем в старой ОС будут обнаруживаться новые уязвимости, которые уже никто не будет исправлять. Это значит, что со временем ваш компьютер будет становиться все более легкой мишенью для злоумышленников. Позже никакая осторожность не спасет от эксплойтов, направленных на "дыры" в безопасности.

Центр обновлений Windows 10 Фото: techspot.com

О программе расширения апдейтов

Microsoft впервые предложила пользователям программу расширенных обновлений безопасности (ESU) на один год бесплатно. В сети появился миф, что для этого нужно синхронизировать с OneDrive все свои файлы. На самом деле, это не так. Для получения бесплатных апдейтов нужно лишь синхронизировать настройки вашего ПК через приложение Windows Backup. Ваши личные фото, видео и документы останутся на вашем компьютере. Более того, для пользователей из Европы даже этого не потребуется из-за местного законодательства.

Еще одно заблуждение — для получения расширенных обновлений (даже платных) можно обойтись без учетной записи Microsoft. Это неправда. Для участия в программе ESU вам в любом случае потребуется аккаунт Microsoft, и вы должны будете постоянно быть в нем авторизованы на своем ПК.

"Даже новые ПК не могут обновиться до Windows 11"

Windows 11 действительно имеет довольно строгие системные требования, особенно к процессору и наличию модуля безопасности TPM 2.0. Однако многие ошибочно полагают, что их компьютер несовместим, хотя на деле все иногда зависит от одной настройки.

Часто проблема в том, что модуль TPM 2.0 просто отключен в BIOS материнской платы. Прежде чем отказываться от обновления, стоит зайти в BIOS и проверить, включена ли эта опция и есть ли она там. Вполне возможно, что ваш "несовместимый" ПК в действительности готов к переходу на Windows 11.

Раньше мы детальнее приводили требования новой ОС и сообщали, что делать миллионам пользователей Windows 10. Хотя еще в 2021 году вышла новая версия Windows 11, пользователи не спешат отказываться от Windows 10. В сентябре на "десятке" работали четверо из десяти пользователей Microsoft Windows по всему миру.