Припинення підтримки ОС Windows 10: міфи, яким не потрібно вірити і панікувати (фото)

З 14 жовтня 2025 року Windows 10 перестане отримувати оновлення, і навколо цього рішення склалися непорозуміння. Розбираємося, що насправді чекає на користувачів.

Багато користувачів стурбовані майбутнім своїх комп'ютерів із цією ОС. Експерти видання TechRadar спростували головні міфи, пов'язані з припиненням підтримки Windows 10.

"Система перестане працювати"

Звісно, після 14 жовтня ваш комп'ютер з Windows 10 продовжить функціонувати, як зазвичай. Єдине, що зміниться — Microsoft перестане випускати щомісячні оновлення, включно з патчами безпеки.

"Можна без проблем залишатися на Windows 10"

Багато хто вважає, що якщо обережно користуватися інтернетом і мати хороший антивірус, то можна спокійно залишатися на Windows 10 і після закінчення підтримки. Частково це так, але на практиці є нюанси.

З кожним місяцем у старій ОС виявлятимуться нові вразливості, які вже ніхто не виправлятиме. Це означає, що з часом ваш комп'ютер ставатиме дедалі легшою мішенню для зловмисників. Пізніше жодна обережність не врятує від експлойтів, спрямованих на "дірки" в безпеці.

Центр оновлень Windows 10 Фото: techspot.com

Про програму розширення апдейтів

Microsoft вперше запропонувала користувачам програму розширених оновлень безпеки (ESU) на один рік безкоштовно. У мережі з'явився міф, що для цього потрібно синхронізувати з OneDrive усі свої файли. Насправді, це не так. Для отримання безкоштовних апдейтів потрібно лише синхронізувати налаштування вашого ПК через додаток Windows Backup. Ваші особисті фото, відео та документи залишаться на вашому комп'ютері. Ба більше, для користувачів з Європи навіть цього не буде потрібно через місцеве законодавство.

Ще одна помилка — для отримання розширених оновлень (навіть платних) можна обійтися без облікового запису Microsoft. Це неправда. Для участі в програмі ESU вам у будь-якому разі знадобиться обліковий запис Microsoft, і ви повинні будете постійно бути в ньому авторизованими на своєму ПК.

"Навіть нові ПК не можуть оновитися до Windows 11"

Windows 11 дійсно має доволі суворі системні вимоги, особливо до процесора та наявності модуля безпеки TPM 2.0. Однак багато хто помилково вважає, що їхній комп'ютер несумісний, хоча насправді все іноді залежить від одного налаштування.

Часто проблема в тому, що модуль TPM 2.0 просто відключений у BIOS материнської плати. Перш ніж відмовлятися від оновлення, варто зайти в BIOS і перевірити, чи ввімкнена ця опція і чи є вона там. Цілком можливо, що ваш "несумісний" ПК насправді готовий до переходу на Windows 11.

Раніше ми детальніше наводили вимоги нової ОС і повідомляли, що робити мільйонам користувачів Windows 10. Хоча ще у 2021 році вийшла нова версія Windows 11, користувачі не поспішають відмовлятися від Windows 10. У вересні на "десятці" працювали четверо з десяти користувачів Microsoft Windows по всьому світу.