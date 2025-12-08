Підтримка Windows 10 не закінчилася: як отримувати оновлення "секретним" способом (фото)

Офіційна підтримка Windows 10 закінчилася в жовтні 2025 року. Однак існує спеціальна версія системи, яка отримуватиме патчі безпеки ще цілих шість років. Йдеться про корпоративну редакцію LTSC, яку Microsoft не рекламує для широкого загалу.

Хоча компанія наполягає на переході на Windows 11 або купівлі платних оновлень (ESU), версія LTSC залишається легальним способом продовжити життя комп'ютера на Windows 10 до 2031 року, пише XDA Developers.

Що таке Windows 10 LTSC

Абревіатура LTSC розшифровується як Long-Term Servicing Channel (канал довгострокового обслуговування). Ця редакція Windows 10 Enterprise призначена для критично важливих пристроїв, де стабільність важливіша за нові функції — наприклад, для медичного обладнання, банкоматів або диспетчерських пультів.

Головна особливість системи в тому, що вона "заморожена" в часі. Microsoft не додає в неї нові фішки інтерфейсу або інструменти ШІ, а випускає виключно оновлення безпеки. Остання актуальна збірка, LTSC 2021, має гарантований термін підтримки до 2031 року, чого позбавлені користувацькі версії Home або Pro.

Відео дня

Скріншот робочого столу Windows 10 LTSC Фото: xda-developers.com

Чи зручно користуватися

Для звичайного клієнта Windows 10 LTSC виглядає як максимально "чиста" і швидка версія звичної ОС. Збірка 2021 року заснована на версії 21H2. У ній немає попередньо встановлених рекламних додатків, ігор і нав'язливих нововведень останніх років, як-от АІ-помічник Copilot.

Система постачається з браузером Edge на рушії Chromium, тому проблем із веб-серфінгом не виникає. Експерти відзначають, що LTSC працює стабільно і передбачувано. Виходить цілком розумна альтернатива для тих, хто не хоче оновлюватися до Windows 11 або переходити на Linux.

Перевірка наявності оновлень для Windows 10 LTSC Фото: xda-developers.com

Підводні камені

Незважаючи на плюси, експлуатація LTSC пов'язана з низкою труднощів. По-перше, Microsoft офіційно не продає ліцензії цієї версії приватним особам — вона доступна тільки в рамках корпоративних контрактів.

По-друге, в системі за замовчуванням повністю відсутній магазин додатків Microsoft Store. Хоча ентузіасти знайшли обхідні способи його встановлення, "з коробки" завантажити сучасний софт у форматі MSIXBUNDLE не вийде. Також доведеться самостійно шукати інсталяційний образ (ISO), що несе ризики завантаження модифікованих файлів з ненадійних сайтів.

Microsoft прямо заявляє, що LTSC не призначена для встановлення на домашні або офісні ПК загального призначення. Але якщо потурбуватися перевіреними джерелами як для самої ОС, так і потрібного ПЗ, такий варіант служитиме довго і відносно безпроблемно.

Раніше повідомлялося, що відновити ОС Windows тепер можна навіть за критичних збоїв. Неусувні помилки Windows створюють серйозні проблеми для користувачів, проте Microsoft представила два нові інструменти для відновлення комп'ютера.