Не варто впадати у відчай: відновити ОС Windows тепер можна навіть за критичних збоїв

Неусувні помилки Windows створюють серйозні проблеми для користувачів, проте Microsoft представила два нові інструменти для відновлення комп'ютера.

Обидва з'являться в хмарній платформі Microsoft Intune на початку 2026 року. Видання ZDnet пояснило, як вони працюватимуть.

Два нові інструменти спеціально розроблені для підприємств та інших організацій, що використовують Microsoft Intune. Користувачі Windows вже мають аналогічні можливості відновлення. Ідея полягає в автоматизації процесу, щоб ІТ-адміністратори могли швидше відновити працездатність комп'ютера.

Відновлення на певний момент часу

Перша функція дає змогу відкотити систему до більш раннього стану в разі виникнення непереборної проблеми. Вона дуже нагадує функцію "Відновлення системи", яка вже давно є у Windows, адже побудована на тій самій технології.

Відео дня

Новий інструмент створює "знімки" стану Windows у різні моменти часу. У разі збою Windows функція автоматично відновлює її на будь-який із цих моментів. Завдяки цьому методу можна буде відновити не тільки Windows, усі встановлені додатки та користувацькі налаштування, а й усі особисті файли, що зберігаються на комп'ютері користувача.

За даними Microsoft, функція покликана вирішити багато критичних збоїв, включно з проблемами з оновленням, конфліктами драйверів і помилками конфігурації. Нова функція відновлення з'явиться в наступній збірці Windows Insider, щоб учасники програми могли її протестувати.

Перезбірка в хмарі

Іноді помилки настільки серйозні, що перевстановлення системи з нуля є єдиним виходом. Щоб контролювати процес всередині організації, ІТ-адміністратори можуть відновити Windows на комп'ютері користувача, використовуючи хмару.

Це схоже на наявну функцію скидання до заводських налаштувань, яка дає змогу перевстановити Windows із хмари, а не з локального комп'ютера. При цьому користувачі таких інструментів, як OneDrive і Windows Backup for Organizations, можуть відновити особисті файли, додатки та налаштування.

Завдяки хмарному відновленню адміністратор може використовувати портал Microsoft Intune для вибору відповідної версії Windows і мови. Потім комп'ютер завантажує інсталяційний носій і виконує відновлення.

20 жовтня Windows виповнилося 40 років. Фокус розповів, яка версія системи найнадійніша на сьогоднішній день.