Не стоит отчаиваться: восстановить ОС Windows теперь можно даже при критических сбоях

Неустранимые ошибки Windows создают серьезные проблемы для пользователей, однако Microsoft представила два новых инструмента для восстановления компьютера.

Оба появятся в облачной платформе Microsoft Intune в начале 2026 года. Издание ZDnet объяснило, как они будут работать.

Два новых инструмента специально разработаны для предприятий и других организаций, использующих Microsoft Intune. Пользователи Windows уже имеют аналогичные возможности восстановления. Идея заключается в автоматизации процесса, чтобы ИТ-администраторы могли быстрее восстановить работоспособность компьютера.

Восстановление на определенный момент времени

Первая функция позволяет откатить систему к более раннему состоянию в случае возникновения неустранимой проблемы. Она очень напоминает функцию "Восстановление системы", которая уже давно есть в Windows, ведь построена на той же технологии.

Відео дня

Новый инструмент создает "снимки" состояния Windows в разные моменты времени. В случае сбоя Windows функция автоматически восстанавливает ее на любой из этих моментов. Благодаря этому методу можно будет восстановить не только Windows, все установленные приложения и пользовательские настройки, но и все личные файлы, хранящиеся на компьютере пользователя.

По данным Microsoft, функция призвана решить многие критические сбои, включая проблемы с обновлением, конфликты драйверов и ошибки конфигурации. Новая функция восстановления появится в следующей сборке Windows Insider, чтобы участники программы могли ее протестировать.

Пересборка в облаке

Иногда ошибки настолько серьезные, что переустановка системы с нуля является единственным выходом. Чтобы контролировать процесс внутри организации, ИТ-администраторы могут восстановить Windows на компьютере пользователя, используя облако.

Это похоже на существующую функцию сброса до заводских настроек, которая позволяет переустановить Windows из облака, а не с локального компьютера. При этом пользователи таких инструментов, как OneDrive и Windows Backup for Organizations, могут восстановить личные файлы, приложения и настройки.

Благодаря облачному восстановлению администратор может использовать портал Microsoft Intune для выбора подходящей версии Windows и языка. Затем компьютер загружает установочный носитель и выполняет восстановление.

20 октября Windows исполнилось 40 лет. Фокус рассказал, какая версия системы самая надежная на сегодняшний день.