Поддержка Windows 10 не закончилась: как получать обновления "секретным" способом (фото)

Официальная поддержка Windows 10 закончилась в октябре 2025 года. Однако существует специальная версия системы, которая будет получать патчи безопасности еще целых шесть лет. Речь идет о корпоративной редакции LTSC, которую Microsoft не рекламирует для широкой публики.

Хотя компания настаивает на переходе на Windows 11 или покупке платных обновлений (ESU), версия LTSC остается легальным способом продлить жизнь компьютеру на Windows 10 до 2031 года, пишет XDA Developers.

Что такое Windows 10 LTSC

Аббревиатура LTSC расшифровывается как Long-Term Servicing Channel (канал долгосрочного обслуживания). Эта редакция Windows 10 Enterprise предназначена для критически важных устройств, где стабильность важнее новых функций — например, для медицинского оборудования, банкоматов или диспетчерских пультов.

Главная особенность системы в том, что она "заморожена" во времени. Microsoft не добавляет в нее новые фишки интерфейса или инструменты ИИ, а выпускает исключительно обновления безопасности. Последняя актуальная сборка, LTSC 2021, имеет гарантированный срок поддержки до 2031 года, чего лишены пользовательские версии Home или Pro.

Скриншот рабочего стола Windows 10 LTSC Фото: xda-developers.com

Удобно ли пользоваться

Для обычного клиента Windows 10 LTSC выглядит как максимально "чистая" и быстрая версия привычной ОС. Сборка 2021 года основана на версии 21H2. В ней отсутствуют предустановленные рекламные приложения, игры и навязчивые нововведения последних лет, такие как ИИ-помощник Copilot.

Система поставляется с браузером Edge на движке Chromium, поэтому проблем с веб-серфингом не возникает. Эксперты отмечают, что LTSC работает стабильно и предсказуемо. Получается вполне разумная альтернатива для тех, кто не хочет обновляться до Windows 11 или переходить на Linux.

Проверка наличия обновлений для Windows 10 LTSC Фото: xda-developers.com

Подводные камни

Несмотря на плюсы, эксплуатация LTSC сопряжена с рядом трудностей. Во-первых, Microsoft официально не продает лицензии этой версии частным лицам — она доступна только в рамках корпоративных контрактов.

Во-вторых, в системе по умолчанию полностью отсутствует магазин приложений Microsoft Store. Хотя энтузиасты нашли обходные способы его установки, "из коробки" скачать современный софт в формате MSIXBUNDLE не получится. Также придется самостоятельно искать установочный образ (ISO), что несет риски загрузки модифицированных файлов с ненадежных сайтов.

Microsoft прямо заявляет, что LTSC не предназначена для установки на домашние или офисные ПК общего назначения. Но если озаботиться проверенными источниками как для самой ОС, так и нужного ПО, такой вариант будет служить долго и относительно беспроблемно.

