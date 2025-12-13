Windows "зависает" или "тормозит": самые частые причины и как их быстро исправить

Компьютер под управлением Windows cо временем может начать "зависать" или "тормозить". Есть несколько способов это исправить и возобновить плавную работу системы.

Замедление работы может быть вызвано программными сбоями, неисправными драйверами, перегревом или сочетанием нескольких факторов, и выявить причину довольно непросто. Издание How to Geek раскрыло несколько способов, как предотвратить "зависание" Windows.

Чрезмерное потребление ресурсов

Наиболее частой причиной зависаний системы является нехватка ресурсов компьютера, особенно оперативной памяти или процессора. Это часто происходит, когда в браузере открыто слишком много вкладок, несколько программ работают в фоновом режиме, данные копируются в облачное хранилище или выполняются другие задачи, сильно нагружающие оборудование.

Чтобы проверить, сколько ресурсов тратится и на что, нужно:

Відео дня

щелкнуть правой кнопкой мыши кнопку "Пуск";

открыть "Диспетчер задач";

перейти на вкладку "Процессы";

отсортировать список по использованию ЦП, памяти или диска;

найти ненужные процессы, которые используют слишком много ресурсов;

щелкнуть по задаче правой кнопкой мыши и выбрать "Завершить задачу".

Инструкция для остановки процессов в "Диспетчере задач" Фото: How to Geek

Перегрев компьютера

Еще одна скрытая причина замедления Windows. Система автоматически снижает производительность, если температура превышает норму, чтобы предотвратить повреждение оборудования. Стоит проверить, не перегрелся ли компьютер, дотронувшись до него или использовав профильное приложение, например, HWMonitor.

Если компьютер регулярно и без видимой причины нагревается выше 85°C, пора принимать меры. Нужно прочистить вентиляционные отверстия от пыли, что улучшит циркуляцию воздуха. При работе с ноутбуком нельзя ставить его на мягкие поверхности, такие как кровать или одеяла, ведь это перекрывает доступ к воздуху для охлаждения. Подставка с кулером поможет охладить компьютер и контролировать температуру.

Драйверы видеокарты

Поврежденный или устаревший графический драйвер также может привести к зависанию компьютера, поэтому следует обновить его до последней версии. Если же проблемы начались сразу после установки нового обновления драйвера, само обновление может быть неисправным. В этом случае можно произвести откат до предыдущей версии.

Установить драйвер можно вручную, найдя нужную версию на сайте производителя видеокарты или ноутбука или же воспользоваться автоматическим поиском через "Диспетчер устройств". Там же можно откатить изменения в "Свойствах" видеодаптера.

Откат драйвера может возобновить быстродействие компьютера Фото: How to Geek

Проблемы с оперативной памятью

Это редкая причина, которую легко упустить из виду, но не стоит игнорировать. Главный признак: в "Диспетчере задач" использование оперативной памяти приближается к 100% и компьютер зависает даже при несложных задачах.

Как проверить проблемы с ОЗУ:

нажать Win+R, ввести mdsched.exe и нажать Enter

выбрать опцию "Перезагрузить сейчас и проверить наличие проблем".

Система перезагрузится и запустит средство диагностики памяти Windows для проверки наличия ошибок оперативной памяти. Если оно что-то обнаружит, возможно, причина в неисправной планке оперативной памяти, неправильной установке или другой проблеме. В таком случае нужно отнести устройство в сервисный центр или же попытаться самостоятельно проверить оборудование, запуская компьютер с каждой планкой по отдельности, чтобы выявить неисправную. Проблемы, связанные с ПО, можно проверить в журнале событий.

Обновление Windows

Причиной внезапных зависаний может быть устаревшая операционная система. Microsoft часто выпускает обновления, исправляющие ошибки, повышающие стабильность и улучшающие совместимость с оборудованием. Их установка может решить проблему с необъяснимыми зависаниями.

Для этого нужно в "Параметрах" найти раздел "Центр обновления Windows" и возобновить все приостановленные обновления. Если ничего не приостановлено — "Проверить наличие обновлений", чтобы найти новые исправления, а затем выбрать "Загрузить и установить". Лучше установить даже необязательные обновления.

Обновление Windows часто помогает ускорить компьютер Фото: How to Geek

Аппаратное ускорение планирования задач на графическом процессоре

Эта функция может повысить производительность и увеличить частоту кадров, позволяя графическому процессору управлять собственной памятью. Однако на слабых системах или при наличии проблем с совместимостью его включение может вызвать зависания и притормаживания в некоторых приложениях. Если проблемы начались после включения аппаратного ускорения, лучше отключить его.

Для этого нужно

щелкнуть правой кнопкой мыши кнопку "Пуск";

открыть "Параметры";

перейти в раздел "Система" > "Дисплей" > "Графика";

открыть меню "Дополнительные параметры графики";

отключить "Аппаратное ускорение планирования GPU";

перезагрузить компьютер, чтобы изменения вступили в силу.

Восстановление системных файлов

Возможно, что в результате неудачных обновлений или случайного удаления в системе отсутствуют важные файлы. Стоит запустить сканирование SFC и DISM для обнаружения и восстановления поврежденных системных файлов. Если проблема не исчезнет, ​​лучше проверить, не выходит ли из строя накопитель, обновить BIOS до последней версии, отключите быструю загрузку и попробовать создать новый профиль пользователя. Возможно, такие меры решат проблему.

Ранее писали, какая версия Windows самая надежная сейчас. С момента выхода первой версии прошло уже более 40 лет, и система пережила множество изменений.

Писали также, как можно получать обновления Windows 10 даже после прекращения поддержки с октября 2025 года. Существует непубличная версия системы, которую будут обновлять еще шесть лет.