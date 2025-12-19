Пользователи Windows 11 жалуются на вредный апдейт: что за функция "съедает" батарею

В декабрьском обновлении KB5072033 для Windows 11 версий 25H2 и 24H2 Microsoft внесла изменение, которое может негативно сказаться на производительности ПК.

Компания сделала службу AppX (Appxsvc) автоматически запускаемой при старте системы, хотя раньше она включалась только по требованию. Механизм отвечает за установку и обновление приложений из Microsoft Store. Appxsvc повышает нагрузку на процессор, диск и оперативную память, на что пользователи регулярно жалуются на форумах, пишет Neowin.

Почему это проблема

Раньше тип запуска службы был установлен как "Manual(Triggered)". Это означало, что она активировалась только тогда, когда пользователь действительно что-то делал с программами из магазина. Теперь же, с настройкой "Автоматически", процесс будет постоянно висеть в фоне сразу после загрузки Windows.

Для владельцев мощных игровых ПК это изменение может остаться незамеченным. Однако пользователи бюджетных ноутбуков и старых компьютеров рискуют столкнуться с неожиданными "тормозами", повышенным расходом батареи и шумом вентиляторов, ведь "прожорливый" процесс будет постоянно отъедать системные ресурсы.

Microsoft объясняет это изменение желанием "повысить надежность в некоторых сценариях", что, вероятно, связано с планами компании начать обновлять приложения магазина через Центр обновлений Windows.

Как отключить

Если заметно падение быстродействия после обновления, автоматический запуск службы можно отключить через реестр. Однако делается это на свой страх и риск. Microsoft предупреждает, что принудительное отключение может нарушить работу магазина приложений.

Для этого нужно запустить редактор реестра, найти ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AppXSvc и изменить параметр DWORD на значение 4. После этого потребуется перезагрузка компьютера. Стоит помнить, что с выходом следующего обновления Microsoft может снова вернуть настройки по умолчанию, и процедуру придется повторить.

