Оновлення Android 16 призвело до збоїв в роботі смартфонів: що з цим робити

Компанія Google випустила бета-версію оновлення Android 16 QPR3 Beta 2 для Pixel 6, в якому спостерігається низка проблем.

Google опублікувала довгий список виправлень, зокрема щодо проблеми випадкового збою програм Microsoft у попередніх версіях Android. Однак деякі користувачі повідомили, що проблема все ще існує, пише Android Authority.

Деякі користувачі скаржаться, що на їхніх смартфонах раптово аварійно завершують роботу певні програми Microsoft. Окрім програм Microsoft Office, частина людей повідомила про проблеми з Microsoft Launcher на Android.

Наприклад, користувач Reddit під ніком bertildator розповів, що програми продовжують працювати в його особистому профілі, але аварійно завершують роботу під час завантаження в робочому профілі. Інші ж кажуть, що програми продовжують аварійно завершувати роботу незалежно від акаунту.

Як зазначають у виданні, хоча Google визнала проблему, протягом останніх кількох тижнів не було оновлень, які б усунули найрозповсюдженіші збої. Наразі невідомо, скільки часу знадобиться компанії на це.

"Більш нагальним рішенням може бути повернення до стабільної версії Android 16. Хоча, на щастя, це більше не призведе до втрати даних, вам, можливо, доведеться звернутися до адміністратора вашого пристрою, щоб отримати дозволи", — додали експерти порталу.

