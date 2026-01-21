Старые смартфоны будут работать лучше: какие модели получили неожиданное обновление

В январе 2026 года смартфоны Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S20 и Samsung Galaxy S21 получили обновление системы Google Play, тогда как более новые модели Samsung Galaxy, такие как S25 или Z Fold 7 до сих пор не получили его.

Поддержка Samsung Galaxy S10, выпущенного почти семь лет назад, прекратилась в апреле 2023 года, тогда как Samsung Galaxy S20 официально завершил цикл обновлений в прошлом году. Но теперь они являются одними из первых моделей, которые получили новое обновление, сообщает Galaxy Club.

Стоит отметить, что упомянутое обновление системы Google Play не является январским патчем. Это скорее обновление от ноября, которое еще не было доступно для пользователей Samsung. Даже флагман Galaxy S25 Ultra с последней бета-версией One UI 8.5 работает под управлением ноябрьского обновления.

Важно

Владельцам более новых моделей Galaxy пока остается только ожидать. По данным Samsung, обновления системы Google Play будут доступны в этом месяце.

Чтобы проверить, какое обновление сейчас установлено на вашем телефоне, выберите: Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Обновления > Обновления системы Google Play > Проверить наличие обновлений.

Напомним, попытка установить более старое ПО на некоторые смартфоны OnePlus может привести к блокировке устройства.

Фокус также сообщал, что Google выпустила обновление Android 16 QPR3 Beta 2 для Pixel 6, в котором наблюдается ряд проблем.