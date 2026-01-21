Старі смартфони працюватимуть краще: які моделі отримали несподіване оновлення

У січні 2026 року смартфони Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S20 та Samsung Galaxy S21 отримали оновлення системи Google Play, тоді як новіші моделі Samsung Galaxy, такі як S25 або Z Fold 7 досі не отримали його.

Підтримка Samsung Galaxy S10, випущеного майже сім років тому, припинилася у квітні 2023 року, тоді як Samsung Galaxy S20 офіційно завершив цикл оновлень минулого року. Але тепер вони є одними з перших моделей, які отримали нове оновлення, повідомляє Galaxy Club.

Варто зазначити, що згадане оновлення системи Google Play не є січневим патчем. Це радше оновлення від листопада, яке ще не було доступне для користувачів Samsung. Навіть флагман Galaxy S25 Ultra з останньою бета-версією One UI 8.5 працює під управлінням листопадового оновлення.

Власникам новіших моделей Galaxy наразі залишається лише очікувати. За даними Samsung, що оновлення системи Google Play будуть доступні цього місяця.

Щоб перевірити, яке оновлення зараз встановлено на вашому телефоні, оберіть: Налаштування > Безпека та конфіденційність > Оновлення > Оновлення системи Google Play > Перевірити наявність оновлень.

Нагадаємо, спроба встановити старіше ПЗ на деякі смартфони OnePlus може призвести до блокування пристрою.

Фокус також повідомляв, що Google випустила оновлення Android 16 QPR3 Beta 2 для Pixel 6, в якому спостерігається низка проблем.