Смартфон заблокується назавжди від простої дії: чого не можна робити на низці моделей

Компанія OnePlus суттєво змінила принцип роботи оновлень програмного забезпечення (ПЗ) для деяких своїх смартфонів, додавши обмеження, які можуть призвести до блокування гаджетів.

Спроба встановити старіше ПЗ на пристрій OnePlus може призвести до непоправних наслідків. Про це пише Droidwin.

Як пояснюють експерти, останнє оновлення ColorOS для деяких телефонів OnePlus, включаючи OnePlus 15 та OnePlus 13, постачається з потужною системою захисту від відкату (ARB). Вона функціонує на апаратному рівні та не дозволяє жодних програмних обхідних шляхів.

Повідомляється, що ARB не вплине на пересічних користувачів, але будь-хто, хто використовує кастомну прошивку, може зіткнутися з серйозними проблемами. Якщо оновити систему до нової версії, в потім встановити старіше ПЗ, пристрій буде заблокований.

У виданні наголошують, що ARB вбудований в материнську плату, тож сторонні інструменти не зможуть допомогти вам розблокувати смартфон. Єдиний спосіб повернутися до стану за замовчуванням — це змінити материнську плату.

Фахівці вже підтвердили, що OnePlus 13/13T/15 постраждали від ARB з ColorOS 16.0.3.5xx. Пізніше до цього списку також приєдналися Ace 5 та Ace 5 Pro. На момент написання статті приводяться наступні дані:

OnePlus 13 / 13T: версія 16.0.3.501 (підтверджено);

OnePlus 15: версія 16.0.3.503 (підтверджено);

OnePlus Ace 5 / Ace 5 Pro: версія 16.0.3.500 (підтверджено);

OPPO Find X8 / X8 Pro / X8 Ultra (в зоні високого ризику);

OnePlus 11/12 (безпечні, але можуть бути наступними, на яких вплине ARB).

