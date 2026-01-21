Смартфон заблокируется навсегда от простого действия: чего нельзя делать на ряде моделей

Компания OnePlus существенно изменила принцип работы обновлений программного обеспечения (ПО) для некоторых своих смартфонов, добавив ограничения, которые могут привести к блокировке гаджетов.

Попытка установить более старое ПО на устройство OnePlus может привести к непоправимым последствиям. Об этом пишет Droidwin.

Как объясняют эксперты, последнее обновление ColorOS для некоторых телефонов OnePlus, включая OnePlus 15 и OnePlus 13, поставляется с мощной системой защиты от отката (ARB). Она функционирует на аппаратном уровне и не позволяет никаких программных обходных путей.

Сообщается, что ARB не повлияет на рядовых пользователей, но любой, кто использует кастомную прошивку, может столкнуться с серьезными проблемами. Если обновить систему до новой версии, в затем установить более старое ПО, устройство будет заблокировано.

В издании отмечают, что ARB встроен в материнскую плату, поэтому сторонние инструменты не смогут помочь вам разблокировать смартфон. Единственный способ вернуться к состоянию по умолчанию — это изменить материнскую плату.

Специалисты уже подтвердили, что OnePlus 13/13T/15 пострадали от ARB с ColorOS 16.0.3.5xx. Позже к этому списку также присоединились Ace 5 и Ace 5 Pro. На момент написания статьи приводятся следующие данные:

OnePlus 13 / 13T: версия 16.0.3.501 (подтверждена);

OnePlus 15: версия 16.0.3.503 (подтверждено);

OnePlus Ace 5 / Ace 5 Pro: версия 16.0.3.500 (подтверждено);

OPPO Find X8 / X8 Pro / X8 Ultra (в зоне высокого риска);

OnePlus 11/12 (безопасные, но могут быть следующими, на которых повлияет ARB).

