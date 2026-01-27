Популярні смартфони перестали нормально працювати після оновлення: про які моделі йдеться

Користувачі смартфонів Google Pixel 10, Pixel 10 Pro та Pixel 10 Pro XL скаржаться на проблеми в роботі Wi-Fi, Bluetooth, камер та навіть світлодіодних ліхтариків, що виникли після оновлення сервісів Google Play.

Проблеми в основному стосуються Google Pixel 10 та Google Pixel 10 Pro XL, хоча власники старіших телефонів Pixel також повідомляли про подібні збої. Про це пише Notebookcheck з посиланням на Reddit та форум підтримки Google.

Судячи з публікацій, оновлення спричиняє чотири проблеми. Wi-Fi та Bluetooth більше не можуть встановити з’єднання, камери більше не можна використовувати, а світлодіодний ліхтарик більше не можна ввімкнути, оскільки система стверджує, що він уже ввімкнений.

Як зазначають у виданні, згадані проблеми не розв’язуються перезавантаженням пристрою або завантаженням у безпечному режимі. Ба більше, один користувач скинув уражений смартфон до заводських налаштувань, що також не допомогло.

Повідомляється, що Google підтвердила проблему та знає про неї. Наразі компанія не оголосила дату виходу оновлення, яке виправить ці проблеми.

Нагадаємо, старі смартфони Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S20 та Samsung Galaxy S21 несподівано отримали оновлення системи Google Play.

Фокус також повідомляв, що спроба встановити старіше програмне забезпечення на деякі смартфони OnePlus може призвести до блокування пристрою.