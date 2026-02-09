Занимает кучу места на смартфоне: эксперт назвал программу, которую считает ненужной

Со временем на смартфонах накапливается большое количество неиспользуемых программ. Удаление таких приложений, как AICore, освободить достаточно большой объем памяти.

AICore доступен только на смартфонах, содержащих модели искусственного интеллекта (ИИ), самой распространенной из которых является Gemini Nano. Поскольку это приложение занимает много места для хранения данных и сильно разряжает батарею, обозреватель портала Android Police Джон Гилберт решился удалить его.

Gemini Nano позволяет использовать Magic Compose, Pixel Studio, заметки вызовов, снимки экрана Pixel и другие функции искусственного интеллекта. В свою очередь AICore обновляет модель ИИ и позволяет ей взаимодействовать с другими программами.

Эксперт отметил, что любит очищать свой телефон Pixel от различных неиспользуемых программ, однако ранее избегал удаления AICore, опасаясь, что это повлияет на производительность. Однако в конце концов избавившись от AICore, он пожалел, что не сделал этого раньше.

"Спойлер: Я не собираюсь его переустанавливать. Влияние удаления AICore лучше, чем я мог ожидать. Больше никаких надоедливых уведомлений от искусственного интеллекта", — поделился Гилберт.

Важно

По словам автора, удаление AICore существенно не продлило время работы от аккумулятора, однако очистило 7 ГБ данных из памяти телефона. Это примерно на 5,5% освободило место для хранения, что является значительной цифрой для смартофона с лишь 128 ГБ памяти.

Что касается инструментов искусственного интеллекта, некоторые, например Gemini, вообще не пострадали, тогда как другие были парализованы. Самой заметной потерей стала программа Pixel Screenshots, которая полностью перестала работать после удаления AICore.

"Итак, если вы регулярно не используете модели искусственного интеллекта своего телефона Android, удалите AICore, чтобы освободить его память и уменьшить количество надоедливых уведомлений от искусственного интеллекта", — подытожил эксперт.

Удалить AICore можно следующим образом:

откройте "Настройки";

выберите "Приложения";

нажмите "Просмотреть все приложения";

нажмите AICore;

выберите "Отключить";

выпасть меню с тремя кнопками в верхнем правом углу экрана;

в меню нажмите "Удалить обновления".

