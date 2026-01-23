Шкідливі програми зі ШІ атакують смартфони Android: як ваш пристрій міг заразитись

Дослідники виявили нове сімейство троянів на Android, яке використовує моделі машинного навчання TensorFlow. Вони можуть пошкодити акумулятор або завдати інших збитків власникам смартфонів.

Нове шкідливе програмне забезпечення було виявлено в низці ігор для Android. Зловмисники можуть використовувати його для рекламного шахрайства, повідомляє Bleeping Computer.

Як пояснюють у виданні, шкідливе ПЗ здатне працювати в режимі під назвою "фантом". Він використовує прихований вбудований браузер на основі WebView для завантаження цільової сторінки для обманних кліків. Мета скрипта — автоматизувати дії з рекламою, що відображається на завантаженому сайті.

Важливо

Після завантаження навченої моделі з віддаленого сервера, прихований браузер розміщується на віртуальному екрані, і робляться скріншоти для TensorFlow.js для аналізу та ідентифікації відповідних елементів. Натискаючи на правильний елемент інтерфейсу, шкідливе ПЗ відтворює звичайну активність користувача.

За словами експертів, новий троян поширюється через ігри у каталозі програмного забезпечення GetApps від Xiaomi. Спочатку застосунки встановлюються без шкідливого функціоналу та отримують шкідливі компоненти в наступних оновленнях. Його також помітили на сторонніх сайтах та Telegram-каналах.

Серед заражених ігор згадуються:

Theft Auto Mafia — 61,000 завантажень;

Cute Pet House — 34,000 завантажень;

Creation Magic World — 32,000 завантажень;

Amazing Unicorn Party — 13,000 завантажень;

Open World Gangsters — 11,000 завантажень;

Sakura Dream Academy — 4,000 завантажень.

Експерти зазначають, що клікджекінг та рекламне шахрайство не є безпосередньою загрозою для конфіденційності та даних користувача, але це прибуткова кіберзлочинна діяльність. Негативними наслідками для заражених смартфонів може стати швидке розряджання акумулятора та приховане використання мобільних даних.

Щоб уникнути зараження, власникам смартфонів Android рекомендують не встановлювати програми поза Google Play. Особливо це стосується альтернативних версій популярних програм, які обіцяють додаткові функції або безплатний доступ до преміум підписок.

Нагадаємо, у роботі популярних Bluetooth-навушників виявлено суттєвий недолік, який може дозволити хакерам відстежувати користувачів або викрадати їхні аудіо.

Фокус також повідомляв, що фахівці з кібербезпеки виявили новий троян віддаленого доступу (RAT), який використовує Google Play Store і фактично створює шкідливі версії різних програм для Android.