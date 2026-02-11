Эти старые смартфоны оказались не хуже новинок 2026 года: на какие модели обратить внимание

Смартфоны Google Pixel, которые вышли более трех лет назад, все еще получают ежемесячные обновления Android и патчи безопасности, однако стоят гораздо дешевле более новых устройств среднего класса.

Обозреватель технологий Рита Эль Хури перевела почти всех членов своей семьи на старые смартфоны Google, такие как Pixel 7a, Pixel 6 Pro и Pixel 7 Pro. Результатами эксперимента она поделилась в своей статье для Android Authority.

По словам Эль Хури, решение выбрать Pixels для своей семьи было не случайным. Идея возникла, когда OnePlus 9 ее тети перестал видеть SIM-карты. Поскольку автор проживает в другой стране, она предложила родственнице на временное пользование свой старый Pixel 2 XL, лежавший дома у родителей. Позже тетя приобрела у своей племянницы Pixel 6 Pro, вернув Pixel 2 XL в состояние "резервного".

Google Pixel 6 Pro

"Потом мои мама и папа получили Pixel 7a и 7 Pro соответственно. Они пользуются ими уже шесть месяцев, и я совсем об этом не жалею. Собственно, забудьте об этом. Я жалею только о том, что этого не произошло раньше", — утверждает редактор.

Как отмечает Эль Хури, в среднем раз в неделю кто-то из ее старших родственников спрашивает совета относительно своего телефона. После того, как все они начали использовать один и тот же интерфейс, ей стало значительно проще отвечать на вопросы и реагировать на неожиданные проблемы.

Редактор также объяснила, почему считает именно смартфоны Pixel лучшим выбором для своей семьи. Среди основных причин — простой интерфейс, понятный старшим людям, простота резервного копирования и длительный период поддержки программного обеспечения. Эти старые телефоны до сих пор получают ежемесячные обновления, как и новейший флагман Pixel 10 Pro XL.

Отдельно автор отметила камеры Pixel. По ее словам, раньше она часто получала от родных размытые снимки со старых OnePlus и Samsung. Эти смартфоны известны проблемами со скоростью затвора и задержкой, поэтому не очень подходят для семидесятилетних людей. После перехода на Pixel старшие члены семьи начали делиться гораздо более четкими фотографиями.

"Когда обновления в конце концов прекратятся, начиная с Pixel 6 Pro позже в этом году, я посмотрю, что делать. Я почти уверена, что могу спокойно оставить свою тетю на этом телефоне еще на год, а потом решить, до какого Pixel ей обновить", — добавила Эль Хури.

Напомним, прошлогодний Google Pixel 9a, который одним из лучших бюджетных смартфонов в 2026 году, может вскоре упасть в цене.

Фокус также сообщал, что будущий Pixel 10a почти полностью идентичен Pixel 9a с точки зрения аппаратных характеристик и дизайна.