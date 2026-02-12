Идеальный смартфон для поклонников камер: в сети "засветился" Oppo Find X8 Ultra (фото)

В сети заметили, вероятно, первые реальные изображения флагманского смартфона Oppo Find X9 Ultra, который обещает поразить пользователей камерой.

На снимках можно увидеть мужчину, который держит сильно замаскированный смартфон с массивным модулем камеры. Обозреватели портала PhoneArena предполагают, что это может быть Oppo Find X9 Ultra или его прототип.

Судя по фото, четыре задние камеры расположены симметрично по кругу: две на вертикальной оси, две на горизонтальной. По мнению экспертов издания, этот кадр подтверждает, что "камероманьяки должны быть в восторге" от будущего Find X9 Ultra.

Предполагаемая фотография Oppo Find X9 Ultra Фото: Fast Technology

Согласно последним сообщениям инсайдеров, флагман Oppo будет иметь такую конфигурацию камер:

200-мегапиксельная основная камера;

200-мегапиксельная перископическая телеобъективная камера;

50-мегапиксельная перископическая телеобъективная камера;

50-мегапиксельная широкоугольная камера;

50-мегапиксельная фронтальная камера.

Відео дня

Как отмечают в издании, основная камера Oppo Find X9 Ultra может быть оснащена массивным объективом Sony LYT-901 с диафрагмой f/1.5. Это означает, что камера будет поглощать много света, благодаря чему снимки будут иметь лучшие тона и динамический диапазон, а также меньше "шума".

Важно

Смартфоны с лучшими камерами в 2026 году: названы 5 моделей, достойных внимания (фото)

Также сообщается, что 200-мегапиксельная основная телеобъективная камера сможет похвастаться объективом OmniVision, тогда как вторичная 50-мегапиксельная зум-камера получит объектив Sony LYT-600 и собственный 10-кратный оптический зум.

Кроме того, Oppo Find X9 Ultra может поставляться с внешним телеобъективом-конвертером для достижения оптического масштабирования более 10x.

Напомним, ранее в сети просочились возможные характеристики будущего Oppo Find X10 Pro.

Фокус также сообщал, что бюджетные смартфоны Vivo V70 и Vivo V70 Elite получили высококачественные камеры Sony.