Среднеобюжетный смартфон получил камеру флагмана: какая модель удивит в 2026 году

Смартфоны среднего класса Vivo V70 и Vivo V70 Elite оказались очень перспективными для любителей фотографии благодаря высококачественным камерам Sony.

Компания Vivo раскрыла некоторые характеристики V70 и V70 Elite перед запуском, который ожидается в феврале 2026 года. Об этом пишет PhoneArena.

Оба смартфона оснащены основной камерой на 50 Мп с сенсорами Sony IMX766 и Sony IMX882 для дополнительной ночной телекамеры Zeiss на 50 Мп. По словам экспертов, это большой шаг со стороны Vivo к сегменту рынка "доступных флагманов".

"Используя Sony IMX766 в качестве основной камеры, Vivo применяет проверенный временем объектив, который уже использовался в более дорогих флагманских устройствах, обеспечивая превосходный опыт работы с камерой без высокой цены", — отмечают в издании.

Vivo подтвердила, что V70 и V70 Elite выйдут в цвете Passion Red. Модель V70 также будет доступна в ярком лимонно-желтом цвете, тогда как V70 Elite можно будет купить в цветах Sand Beige и Authentic Black.

Также сообщается, что V70 поставляется с чипсетом Snapdragon 7 Gen 4, а V70 Elite с Snapdragon 8s Gen 3. Как отмечают в издании, эти смартфоны будут конкурировать с серией Google Pixel "a" и серией Samsung Galaxy FE.

Напомним, камера смартфона Vivo X300 Pro получила самую высокую оценку во время слепого тестирования, превзойдя устройства Samsung, iPhone и Pixel.

Фокус также сообщал, что новый Huawei Pura 80 Ultra обещает первоклассное качество камеры, способное конкурировать с последними моделями Apple и Samsung.