Одна из лучших камер: назван смартфон, который можно купить вместо iPhone (фото)

Новый флагманский смартфон Huawei Pura 80 Ultra обещает первоклассное качество камеры, способное конкурировать с последними моделями Apple и Samsung.

Huawei Pura 80 Ultra получил одни из лучших объективов среди современных смартфонов. К такому выводу пришли эксперты портала Notebookcheck.

Как отмечают в издании, Huawei Pura 80 Ultra оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с большим 1-дюймовым сенсором и 40-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой.

Huawei Pura 80 Ultra Фото: Huawei

Смартфон использует две телекамеры со стабилизацией OIS, которые имеют разрешение 50 МП и 12,5 МП и общий выдвижной 1/1,28-дюймовый объектив. Это позволяет достичь 9,4-кратного оптического зума, предоставляя 4-кратной камерной системе огромный диапазон фокусного расстояния от 22,5 до 212 миллиметров.

"Huawei Pura 80 Ultra имеет одну из лучших камер, доступных на сегодня в смартфонах. Это делает смартфон Huawei реальной альтернативой таким устройствам, как Apple iPhone 17 Pro Max или Samsung Galaxy S25 Ultra", — подытожили эксперты.

